Трудоголики чаще становятся алкоголиками
Трудоголики и те работники, которые вынуждены регулярно задерживаться, впоследствии употребляют больше алкоголя, как предположило клиническое исследование. Если человек расходует на работу более 49 часов в неделю, то он употребляет, в среднем, на один бокал вина или кружку пива больше, по сравнению с теми, кто трудится с 9 до 5. Эксперты уверяют, что трудоголики используют алкоголь в качестве самовознаграждения после долгой стрессовой трудовой недели.
Также авторы исследования предупреждают, что разворачивающийся во многих странах кризис с удорожанием стоимости жизни может заставить больше людей становиться вынужденными трудоголиками или искать вторую работу, а все эти перегрузки приведут их к поиску спиртных напитков. Это последнее по времени исследование, которое связывает количество рабочих часов в неделю с уровнем употребления алкоголя.
Предыдущие научные работы на этот счёт также показывали, что если человек работает свыше 48 часов в неделю, то он чаще бывает пьяницей. И вот теперь проведён метаанализ 14 научных исследований с участием 105 000 человек. Доказано, что при расходовании от 49 до 54 часов в неделю на работу уровень употребления горячительного врастает на 17,7 г чистого алкоголя. Это примерно соответствует одному большому бокалу вина или кружке пива.
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