Какой тип солнечных лучей особенно опасен для кожи

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач — дерматовенеролог-косметолог Ольга Быханова рассказала о типах солнечных лучей и их влиянии на кожу.— Солнечные лучи бывают трех типов: А, В и С. Последние задерживаются в озоновом слое и на поверхность Земли не попадают, а вот А и В вполне. Лучи типа В воздействуют более поверхностно, как раз они вызывают покраснение кожи и солнечный ожог,— пояснила она в комментарии РИАМО.Еще большую опасность представляют лучи типа А. Их воздействие никак не ощущается, но они проникают более глубоко в кожный покров и вызывают фотостарение, пигментацию и, возможно, развитие онкологии. Влияние таких лучей не проявляется мгновенно, его можно обнаружить через несколько лет.Врач отметила, что не стоит находиться на солнце с 10:00 до 15:00 — это тот промежуток, когда солнце наиболее активно. Все остальное время следует стараться не находиться под прямыми солнечными лучами и использовать солнцезащитные средства.29 июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для людей, трудящихся в условиях повышенной температуры воздуха. Так, в Роспотребнадзоре советуют сокращать продолжительность рабочего дня на один час в случае прогрева помещения до +28,5 градусов, передает ФАН.