Назван эффективный способ побороть чувство голода

Врач общей практики Михаил Петрик раскрыл эффективный способ побороть чувство голода."Нужно нагреть молоко до закипания и кинуть одну–две ложки черного листового чая. После этого огонь нужно убавить и начинать наблюдать за цветом молока. Когда оно станет коричневатым, а это будет через 7–10 минут, напиток будет готов",– рассказал он.После этого его необходимо процедить, добавил Петрик. Врач отметил, что чай, приготовленный по такому рецепту, активирует в организме процессы жиросжигания, его можно пить 2–3 раза в день.