Новые линии Омикрона вызывают менее 4% заражений в России

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, что на новые линии штамма Омикрон приходится не более 4% всех заражений в России. Именно эти сублинии стали причиной нового всплеска заболеваемости в Европе и США.Штамм Омикрон, который спровоцировал самую мощную по заболеваемости волну зимой прошлого года, не успел отойти в прошлое, как сразу явил миру несколько своих сублиний, получивших название ВА.4 и ВА.5. Оказалось, что они в несколько раз заразней изначальной «родительской» версии, и это вновь привело к увеличению заболеваемости. К счастью, аналогичного роста смертности не отмечается, хотя нагрузка на медицинские учреждения в таких странах, как США, Бразилия или Великобритания снова выросла.До сих пор аналогичного скачка заболеваемости в России не отмечалось, но эксперты говорят, что это вопрос времени. В настоящий момент доля сублиний этого штамма среди общего количества выявляемых заражений в России уже достигла 3,69%. Показатели медленно растут, и нельзя исключить, что уже к концу лета уровень заболеваемости вновь устремится резко вверх.Пока этот скачок сдерживается тем фактом, что Россия разорвала авиасообщение с большинством стран Европы, и количество посещающих их россиян резко уменьшилась. Так что что в нашу страну попадает просто гораздо меньшее число заражённых теми сублиниями, чем в страны Европы и США. Но полностью изолировать себя не получится, так что развитие новой волны всё равно неизбежно. А с учётом того, что уровень коллективного иммунитета в России уже опустился почти до 20%, цифры заражений будут весьма впечатляющими.