Возможно, именно фруктоза мешает вам похудеть!
Если ты давно и безуспешно пытаешься похудеть, возможно, во всем виновата фруктоза.
Когда мы читаем статьи о том, как быстро и легко похудеть, мы часто сталкиваемся со множеством противоречивых теорий. Некоторые предлагают считать калории, а другие обвиняют жир в том, что мы толстеем. Также есть те, кто предлагает отказаться от сахара и рафинированных углеводов.
Если ни одна из диет тебе не помогает, попробуй есть меньше продуктов, богатых фруктозой.
Бесконечные безрезультатные теории
Люди бесконечно перескакивают с одной диеты на другую, но все равно не могут похудеть. Вот самые распространенные методы:
Подсчет калорий
Эта тенденция сейчас не так популярна, потому что диетологи по всему миру считают, что калории по-разному влияют на наш организм в зависимости от пищи, которую мы едим.
То есть 100 калорий, содержащихся в огурце, и 100 калорий, содержащихся в покупной булочке, — это совсем не одно и то же.
Отказ от жира
Как и теория о подсчете калорий, эта теория также сомнительна, так как нашему организму требуются полезные жиры для правильной работы.
Постарайся не отказываться от орехов, масел холодного отжима (оливкового, кокосового, кунжутного, льняного), авокадо, семечек, яичного желтка и других полезных натуральных жиров.
Отказ от сахара
В том, что сахар не полезен, согласны все диетологи и доктора. Однако сам по себе отказ от сахара может быть недостаточным для того, чтобы похудеть.
Отказ от рафинированных углеводов
Хлеб, покупная выпечка, печенье, пицца и многое другое. Большинство диет, направленных на снижение веса, предлагают исключить эти продукты из нашего рациона.
В результате ты будешь есть слишком много белка животного происхождения, чтобы компенсировать недостаток углеводов, что негативно скажется на твоем весе и здоровье.
Диета, основанная на отказе от фруктозы, подойдет тебе, если ты:
Перепробовала множество диет, но они не подействовали, или вес вернулся обратно.
Тебе тяжело похудеть.
Ты ешь много фруктов.
Ты хочешь похудеть здоровым способом, не считая калории и не исключая жиры из рациона.
Что такое фруктоза?
Фруктоза — это сахар, который содержится во фруктах и меде, а также в небольших количествах в некоторых овощах.
Фруктоза, как и глюкоза, также содержится в обычном сахаре, сиропах, мармеладе, выпечке и т.д.
Некоторые исследования доказывают негативное влияние фруктозы на обмен веществ.
Подтверждена взаимосвязь между высоким уровнем триглицеридов в крови, накоплением жира на животе и ожирением в целом, а также множеством других проблем со здоровьем.
Многие люди стараются отказаться от сахара полностью, но по незнанию каждый день съедают огромное количество фруктозы. Это может быть одной из тех причин, по которым мы не худеем и часто болеем.
Продукты с высоким содержанием фруктозы
Для того, чтобы придерживаться полезной диеты, постарайся сократить потребление следующих продуктов:
Пакетированные соки и сладкие напитки
Сладкие кофейные напитки и кофе со сливками, например, фрапуччино
Сухие сладкие завтраки
Пирожные, бисквиты и печенья
Мороженое и сладкие йогурты
Мармелад, соусы и фрукты в сиропе
Мед и сиропы
Алкогольные напитки
Хлеб
С другой стороны, мы советуем тебе также максимально сократить употребление в пищу фруктов, богатых фруктозой (в списке фрукты указаны от большего содержания фруктозы к меньшему):
Изюм, сушеные финики и инжир
Манго и папайя
Виноград
Груши и яблоки
Арбуз
Хурма
Голубика
Бананы
Персики
Ананас
Фрукты с низким содержанием фруктозы
Эти фрукты богаты витаминами и минералами. Если ты хочешь похудеть, но тебе это не удается, попробуй диету с низким содержанием фруктозы.
Ты можешь есть следующие фрукты (в списке указаны от низкого к высокому содержанию фруктозы):
Лимон и лайм
Клюква
Абрикос
Гуайява
Свежие финики
Дыня
Киви
Ежевика
Черешня
Вместо того, чтобы пить фруктовые соки, даже домашние, лучше готовить коктейли с добавлением зеленых листовых овощей и фруктов с низким содержанием фруктозы.
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