Возможно, именно фруктоза мешает вам похудеть!

Когда мы читаем статьи о том, как быстро и легко похудеть, мы часто сталкиваемся со множеством противоречивых теорий. Некоторые предлагают считать калории, а другие обвиняют жир в том, что мы толстеем. Также есть те, кто предлагает отказаться от сахара и рафинированных углеводов. Если ни одна из диет тебе не помогает, попробуй есть меньше продуктов, богатых фруктозой.Если ты давно и безуспешно пытаешься похудеть, возможно, во всем виновата фруктоза.Когда мы читаем статьи о том, как быстро и легко похудеть, мы часто сталкиваемся со множеством противоречивых теорий. Некоторые предлагают считать калории, а другие обвиняют жир в том, что мы толстеем. Также есть те, кто предлагает отказаться от сахара и рафинированных углеводов.Если ни одна из диет тебе не помогает, попробуй есть меньше продуктов, богатых фруктозой.Бесконечные безрезультатные теорииЛюди бесконечно перескакивают с одной диеты на другую, но все равно не могут похудеть. Вот самые распространенные методы:Подсчет калорийЭта тенденция сейчас не так популярна, потому что диетологи по всему миру считают, что калории по-разному влияют на наш организм в зависимости от пищи, которую мы едим.То есть 100 калорий, содержащихся в огурце, и 100 калорий, содержащихся в покупной булочке, — это совсем не одно и то же.Отказ от жираКак и теория о подсчете калорий, эта теория также сомнительна, так как нашему организму требуются полезные жиры для правильной работы.Постарайся не отказываться от орехов, масел холодного отжима (оливкового, кокосового, кунжутного, льняного), авокадо, семечек, яичного желтка и других полезных натуральных жиров.Отказ от сахараВ том, что сахар не полезен, согласны все диетологи и доктора. Однако сам по себе отказ от сахара может быть недостаточным для того, чтобы похудеть.Отказ от рафинированных углеводовХлеб, покупная выпечка, печенье, пицца и многое другое. Большинство диет, направленных на снижение веса, предлагают исключить эти продукты из нашего рациона.В результате ты будешь есть слишком много белка животного происхождения, чтобы компенсировать недостаток углеводов, что негативно скажется на твоем весе и здоровье.Диета, основанная на отказе от фруктозы, подойдет тебе, если ты:Перепробовала множество диет, но они не подействовали, или вес вернулся обратно.Тебе тяжело похудеть.Ты ешь много фруктов.Ты хочешь похудеть здоровым способом, не считая калории и не исключая жиры из рациона.Что такое фруктоза?Фруктоза — это сахар, который содержится во фруктах и меде, а также в небольших количествах в некоторых овощах.Фруктоза, как и глюкоза, также содержится в обычном сахаре, сиропах, мармеладе, выпечке и т.д.Некоторые исследования доказывают негативное влияние фруктозы на обмен веществ.Подтверждена взаимосвязь между высоким уровнем триглицеридов в крови, накоплением жира на животе и ожирением в целом, а также множеством других проблем со здоровьем.Многие люди стараются отказаться от сахара полностью, но по незнанию каждый день съедают огромное количество фруктозы. Это может быть одной из тех причин, по которым мы не худеем и часто болеем.Продукты с высоким содержанием фруктозыДля того, чтобы придерживаться полезной диеты, постарайся сократить потребление следующих продуктов:Пакетированные соки и сладкие напиткиСладкие кофейные напитки и кофе со сливками, например, фрапуччиноСухие сладкие завтракиПирожные, бисквиты и печеньяМороженое и сладкие йогуртыМармелад, соусы и фрукты в сиропеМед и сиропыАлкогольные напиткиХлебС другой стороны, мы советуем тебе также максимально сократить употребление в пищу фруктов, богатых фруктозой (в списке фрукты указаны от большего содержания фруктозы к меньшему):Изюм, сушеные финики и инжирМанго и папайяВиноградГруши и яблокиАрбузХурмаГолубикаБананыПерсикиАнанасФрукты с низким содержанием фруктозыЭти фрукты богаты витаминами и минералами. Если ты хочешь похудеть, но тебе это не удается, попробуй диету с низким содержанием фруктозы.Ты можешь есть следующие фрукты (в списке указаны от низкого к высокому содержанию фруктозы):Лимон и лаймКлюкваАбрикосГуайяваСвежие финикиДыняКивиЕжевикаЧерешняВместо того, чтобы пить фруктовые соки, даже домашние, лучше готовить коктейли с добавлением зеленых листовых овощей и фруктов с низким содержанием фруктозы.