Высокое давление могут снизить простые упражнения для рук

Ученые выяснили, что тренировка кистей спустя несколько недель нормализует артериальное давление. Результат сохраняется надолго. Терапевтическое действие сравнивают с действием лекарств.Не ради красивого рельефа, а для того, чтобы снизить давление. Ученые предлагают уделить внимание тренировкам кистей, несколько простых упражнений с успехом могут справиться с гипертонией. Правда, одномоментного эффекта ждать не стоит, чтобы стабилизировать давление потребуется несколько недель, а то и месяцев, зато результат порадует. В некоторых случаях, по согласованию с врачом, есть вероятность даже отказаться от лекарств, регулирующих давление.Вообще, высокое давление — проблема серьезная: оно способно разрушать ваш организм изнутри, при этом, вы даже не почувствуете его действия. Поэтому врачи рекомендуют молодым людям хотя бы изредка измерять давление, а людям постарше — завести дневник давления и исправно его вести. Если давление поднимается выше нормы, вам, с большой долей вероятности, придется принимать кардиопрепараты. Но можно попробовать и альтернативный метод — тренировки кистей рук с изометрическим хватом.- При такой тренировки задействованы мышцы, но они не меняют свой размер, без удлинения или укорочения, — уточнили на портале Daily Record. — За 20 недель занятий стали заметны изменения, связанные с показаниями артериального давления.Канадский университет Макмастера также проводил подобные исследования, участники три раза в неделю выполняли упражнения на хват руками. Эксперимент длился 8 недель.- Упражнения для рук помогли значительно снизить систолическое артериальное давление, — пришли к выводам ученые. — Ультразвуковое исследование сосудов также показало, что одна из основных артерий при этих упражнениях стала более гибкой, а также менее жесткой. В случае с сосудами — это признак их здоровья.Какие же упражнения для кистей рук могут помочь нормализовать давление.Сжимать твердый объектДля этого подойдет плотная сфера, кусок трубы, шар или любой другой твердый предмет. Зажмите его в ладони с силой примерно в треть от максимальной. Держите около 2 минут, далее 2 минуты отдыха и 2 минуты для другой руки. Потребуется по два подхода для каждой.Тянуть веревкуВ этом случае вам потребуется плотная толстая веревка, длиной около 40 сантиметров. Она не должна растягиваться. С двух сторон примерно в 10 сантиметрах от концов надо завязать узлы. Возьмитесь за них руками и растягивайте веревку в разные стороны, будто хотите ее порвать. Выполняйте это упражнение 2 минуты, затем 2 минуты отдых и еще 2 минуты повтора.«Сломать» трубуЛомать мы ничего не будем, только имитировать. Для этого упражнения вам понадобится деревянных брусок, кусок трубы (негнущейся), основание от бумажных полотенец. Возьмитесь за трубу двумя руками и делайте усилия, будто собираетесь ее переломить пополам. 2 минуты на усилия в треть от максимально возможных, 2 минуты на отдых и еще 2 минуты на повтор упражнения.