Высокое давление могут снизить простые упражнения для рук
Не ради красивого рельефа, а для того, чтобы снизить давление. Ученые предлагают уделить внимание тренировкам кистей, несколько простых упражнений с успехом могут справиться с гипертонией. Правда, одномоментного эффекта ждать не стоит, чтобы стабилизировать давление потребуется несколько недель, а то и месяцев, зато результат порадует. В некоторых случаях, по согласованию с врачом, есть вероятность даже отказаться от лекарств, регулирующих давление.
Вообще, высокое давление — проблема серьезная: оно способно разрушать ваш организм изнутри, при этом, вы даже не почувствуете его действия. Поэтому врачи рекомендуют молодым людям хотя бы изредка измерять давление, а людям постарше — завести дневник давления и исправно его вести. Если давление поднимается выше нормы, вам, с большой долей вероятности, придется принимать кардиопрепараты. Но можно попробовать и альтернативный метод — тренировки кистей рук с изометрическим хватом.
- При такой тренировки задействованы мышцы, но они не меняют свой размер, без удлинения или укорочения, — уточнили на портале Daily Record. — За 20 недель занятий стали заметны изменения, связанные с показаниями артериального давления.
Канадский университет Макмастера также проводил подобные исследования, участники три раза в неделю выполняли упражнения на хват руками. Эксперимент длился 8 недель.
- Упражнения для рук помогли значительно снизить систолическое артериальное давление, — пришли к выводам ученые. — Ультразвуковое исследование сосудов также показало, что одна из основных артерий при этих упражнениях стала более гибкой, а также менее жесткой. В случае с сосудами — это признак их здоровья.
Какие же упражнения для кистей рук могут помочь нормализовать давление.
Сжимать твердый объект
Для этого подойдет плотная сфера, кусок трубы, шар или любой другой твердый предмет. Зажмите его в ладони с силой примерно в треть от максимальной. Держите около 2 минут, далее 2 минуты отдыха и 2 минуты для другой руки. Потребуется по два подхода для каждой.
Тянуть веревку
В этом случае вам потребуется плотная толстая веревка, длиной около 40 сантиметров. Она не должна растягиваться. С двух сторон примерно в 10 сантиметрах от концов надо завязать узлы. Возьмитесь за них руками и растягивайте веревку в разные стороны, будто хотите ее порвать. Выполняйте это упражнение 2 минуты, затем 2 минуты отдых и еще 2 минуты повтора.
«Сломать» трубу
Ломать мы ничего не будем, только имитировать. Для этого упражнения вам понадобится деревянных брусок, кусок трубы (негнущейся), основание от бумажных полотенец. Возьмитесь за трубу двумя руками и делайте усилия, будто собираетесь ее переломить пополам. 2 минуты на усилия в треть от максимально возможных, 2 минуты на отдых и еще 2 минуты на повтор упражнения.
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