Опасна ли накипь для человеческого организма

Некоторые люди считают, что если пить воду из чайника с накипью, то можно заработать камни в почках. Другие верят, что накипь — это источник ценных минеральных веществ. Но что на самом деле? Опасна ли накипь для организма человека — решили разобраться эксперты китайского издания Sina.Что вообще такое накипь? Белое вещество на дне чайника, в котором вы кипятите воду — это всего лишь оседающие минеральные соли. Как правило — карбонат кальция, карбонат магния, сульфат магния, сульфат кальция, хлорид магния, хлорированный кальций и другие подобные вещества. Эти минералы не грязные и не вредные, и они в любом случае будут образовываться на стенках сосуда, в котором регулярно кипятится водопроводная вода. Если вода жесткая, то накипи будет больше, если мягкая, то, соответственно, меньшеМожет ли накипь спровоцировать камни в почках? Эксперты говорят, что это невозможно. Концентрация минералов в питьевой воде не так высока, чтобы вызвать камнеобразование. Более того, ключевой элемент мочевых конкрементов — оксалат кальция, но среди компонентов накипи его нет.Является ли вода с накипью полезной? Вряд ли. Причина все та же — кальция и других минералов слишком мало в воде, которую мы обычно пьем. Основным источником минеральных соединений является все-таки пища, а не вода.