Почему у российских мужчин растет грудь

Десятки тысяч российских мужчин подвергают себя риску возникновения гинекомастии или роста мужской груди. Это происходит из-за спроса на анаболические стероиды, как рассказал известный британский пластический хирург Джон Скевофилакс, главврач клиники Signature Clinics.Даже в Великобритании, население которой более чем в два с половиной раза уступает России, приблизительно 1 млн мужчин и женщин используют анаболические стероиды или другие фармацевтические препараты для увеличения спортивных показателей и роста мышечной массы. За последние 10 лет спрос на них резко вырос, что вызвано пропагандой неестественных для натуральных спортсменов пропорций тела в социальных сетях и в разного рода реалити-шоу. Многие мужчины хотят иметь невероятные бицепсы и мышцы ног, а добиться этого с помощью обычных тренировок невозможно.В результате, обладающий нереалистичными пропорциями бодибилдер очень быстро, что называется, сдувается и выглядит намного хуже тех, кто регулярно тренировался без фармацевтической помощи. Кроме того, он останется жить с испорченным здоровьем, гинекомастией и многими другими проблемами, включая резкое падение уровня самооценки. Завершивших профессиональную карьеру бодибилдеров, которые поражали весь мир фантастическими пропорциями тела на сцене, впоследствии просто невозможно узнать. После ухода со сцены они обладают фигурой обычных любителей злоупотреблять пивом по вечерам.