Названы способы облегчить зуд после укуса комара

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Кусающиеся комары могут испортить отдых на природе, поэтому важно знать, как облегчить зуд после укуса кровососущего насекомого.Под рукой обычно есть простые средства, способные помочь при укусе комара. Например, можно использовать обыкновенный лимон, сок которого имеет противовоспалительный эффект. Просто приложите ломтик лимона к месту укуса — это позволит избежать образования волдырей*. Лимон хорошо хранится, поэтому можно брать его с собой в поход.Другие продукты, помогающие при укусах — листья белокочанной капусты и лук. Плюс, можно использовать крепкий солевой раствор, которым можно пропитать ткань, чтобы обработать место укуса*.Место, куда вас укусил комар, можно обработать каким-нибудь маслом. К примеру, эвкалиптовым или лавандовым. Или можно использовать масло чайного дерева. Если комар укусил ребенка, то можно заклеить место укуса специальным пластырем*, предназначенным именно для таких случаев. Стоит запастись такими пластырями, если вы отправляетесь в место, где могут быть комары.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний