4 причины как можно чаще есть сало и 3 причины этого не делать

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Возможно, вы найдёте в своём холодильнике настоящий суперфуд.Хотя уже имеется достаточно много информации различного толка о таком продукте как сало, споры о его вреде и пользе не утихают по сей день. Есть как противники его потребления, так и сторонники. Свиная жировая прослойка с давних времен широко используется не только в кулинарии, но и в нетрадиционной медицине. Раньше ее применяли и в косметических целях, для защиты кожи от холода в сильные морозы.Сало — продукт животного происхождения, обладающий многими целебными свойствами, но и имеющий ряд противопоказаний.Почему сало может быть полезноИсследований влияния сала на человека не существует. Но доказано, что оно содержит полезные вещества.1. Можно укрепить сосуды и снизить холестеринВ 100 г сала содержится 71,4 г жиров, из которых 21,4 г «вредных» насыщенных и 71 мг холестерина. Но ещё больше там «хороших» ненасыщенных, таких как линолевая, арахидоновая и другие кислоты.Линолевая кислота играет особую роль в работе сердца, а также снижает холестерин. Она необходима для профилактики кардиологических нарушений и болезней сосудов.2. Можно улучшить работу мозга и мышцАрахидоновой кислоты в свином жире больше, чем в жире других животных, — 180 мг на 100 г. И даже больше, чем в мясе.Арахидоновая кислота нужна для правильной работы мозга и мышц. Она участвует во многих физиологических процессах.3. Можно получить витаминыВ сале есть витамины A, D, E, B3 и микроэлементы, например цинк, железо, медь и фосфор. Не то чтобы этот продукт полностью покрывал потребности организма, но он может быть дополнением к обычному питанию.4. Можно вылечить инфекции дыхательных путейУ этого метода нет научных доказательств. Но в народной медицине часто советуют добавлять топлёное сало в еду или напитки, а также мазать им пятки, чтобы справиться с кашлем и простудой. Правда, целебными свойствами наделяют только внутренний жир, а не подкожный.Даже если этот метод кому?то помогает, не нужно заменять им лечение у врача. При желании можно использовать такие рецепты в качестве вспомогательной терапии.Почему лучше не злоупотреблять саломКак и преимущества, недостатки сала объясняются его составом, а также возможными проблемами с качеством.1. Можно набрать весСало очень калорийный продукт. В 100 г около 700 ккал — точное количество зависит от жирности свинины и наличия мясной прослойки. И если есть сало с хлебом или закусывать им крепкие напитки, можно увлечься и получить за один приём пищи суточную норму калорий. Регулярные посиделки в таком формате точно навредят фигуре.2. Можно заработать отёкиВ 100 г солёного сала — 3 570 мг натрия, а значит, около 8 г соли. Притом что рекомендованная суточная доза — не больше 5 г. Поэтому избыток сала может вызвать отёки и другие осложнения, связанные со злоупотреблением солью.3. Можно заразиться паразитамиВ свином мясе, особенно домашнем, могут жить личинки паразитов, например свиного цепня. Сало не подвергается термической обработке. Поэтому те, кто его ест, рискуют заразиться.Сколько сала можно есть без вреда для здоровьяОтветить точно на этот вопрос не получится, потому что нет исследований на эту тему. Но некоторые врачи советуют один кусочек весом до 12 г на завтрак.Поскольку единого мнения нет, можно ориентироваться на свой рацион и калорийность, чтобы не переедать.