Медики рассказали, что помогает защитить организм от воспаления

Специалисты предупреждают, что при хроническом воспалении повышается риск возникновения болезней сердца и сосудов, а также нейродегенеративных процессов,, гормональных и других нарушений.В интервью медиков, нутрициолога Ольги Ильичевой и диетолога Кристины Шереметьевой, прозвучали рекомендации о том, что помогает защитить организм от воспаления.«Воспаление – это нормальная защитная реакция организма в ответ на повреждение или воздействие бактерий, вирусов, других чужеродных веществ. Однако в норме воспаление – непродолжительный процесс, который заканчивается восстановлением организма», - заметила нутрициолог Ильичева.Медик объяснила: например, человек случайно получает травму. На поврежденном участке возникает отек, боль, его подвижность ограничивается, но, спустя время неблагоприятные и дискомфортные симптомы проходят, тело возвращает функциональность. Так проявляется «нормальное» воспаление.«Если воздействие негативных факторов идет постоянное и несильное, не развивается полноценного иммунного ответа, то возникает хроническое воспаление», - сообщили Ильичева и Шереметьева.По словам специалистов, хроническим воспалением человек может страдать всю жизнь, оно негативно сказывается на функциях иммунной системы, ослабляет здоровье, усиливает подверженность разного рода заболеваниям, включая сердечно-сосудистые, рак.Говоря о том, что помогает защитить организм от воспаления, медики назвали главными защитниками в этом плане продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами – жирную рыбу, квашеную капусту, печень трески. Также очень полезны розмарин и тимьян – они защищают сосуды от разрушения, наносимого сахаром, который эксперты считают одним из ключевых провокаторов воспаления.