6 лучших упражнений для тех, кто вечно спешит

Фитнес - это штука, заниматься которой все время некогда. Работа, учеба, долгожданный шоппинг, визит к парикмахеру. Когда все успеть?

Специально для деловых дам американский фитнес - тренер Шон Берч придумал комплекс быстрых и эффективных упражнений.

Выполняя их в течение 10 минут, можно сжечь 100 калорий!

Упражнение номер 1.

Укрепляет мышцы пресса, ног и ягодиц.

Начальное положение - стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.

Слегка присядьте, наклонив корпус вперед, после чего выпрыгните вверх, расправляя руки и ноги и превращаясь в букву "Х" (как показано на фото).

Не останавливаясь, выполняйте упражнение в течение одной минуты.

Упражнение номер 2.

Укрепляет мышцы спины, пресса, ног, ягодиц, а также плеч и рук.

Начальная позиция - стойка на четвереньках, руки на ширине плеч.

Очень быстрым движением (чувствуете, как заработали мышцы живота) оттолкнитесь от пола и вскочите на ноги.

Постарайтесь сделать упражнение именно так, как показано на фотографии - вы должны завершить движение, стоя на согнутых ногах с вытянутыми вперед руками.

Вернитесь в исходную позицию.

Не останавливаясь, повторяйте упражнение в течение одной минуты.

Упражнение номер 3.

Укрепляет мышцы рук, пресса, ног и ягодиц.

Начальная позиция - стоя на полу, носки ног вместе, локти рук согнуты под углом в 90 градусов.

Напрягая мышцы пресса, резко "Выпрыгните" одной ногой вверх, согнув ее в колене и отставив в сторону (как показано на фото).

Руками во время выполнения упражнения можно свободно двигать, чтобы помогать поддерживать баланс.

Поменяйте ногу. Не останавливаясь, сделайте несколько повторов в течение одной минуты.

Упражнение номер 4.

Укрепляет мышцы рук, бедер, ног и ягодиц.

Начальная позиция - стоя на полу, ноги вместе, колени полусогнуты. Руки в локтях согнуты.

Четким и быстрым движением разведите ноги в стороны - на расстояние примерно в полтора раза шире ширины плеч (как показано на фото).

Следите за тем, чтобы руки оставались в том же положении.

Сведите ноги вместе (колени остаются полусогнутыми).

Упражнение в течение одной минуты повторяйте.

Упражнение номер 5.

Укрепляет мышцы спины, пресса, ягодиц, бедер и ног.

Это очень легкое, но при этом невероятно эффективное упражнение.

Лягте на спину.

Напрягая мышцы пресса и живота, постарайтесь как можно быстрее поднимать и опускать по очереди ноги.

Не жалейте себя - поднимайте ноги так, чтобы они образовывали с вашим телом прямой угол.

Не сгибайте ноги в коленях.

Упражнение в течение одной минуты повторяйте.

Упражнение номер 6.

Укрепляет мышцы рук, пресса, ног и ягодиц.

Начальная позиция - стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки подняты над головой и разведены в стороны.

Поднимите вверх согнутую в колене правую ногу - так, чтобы вы могли коснуться ее стопы опущенной левой рукой.

Правую руку продолжайте держать поднятой над головой.

Ноги. Теперь постарайтесь правой рукой дотронуться до правой стопы.

Останавливаясь, выполняйте упражнение в течение одной минуты.
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