6 лучших упражнений для тех, кто вечно спешит
Специально для деловых дам американский фитнес - тренер Шон Берч придумал комплекс быстрых и эффективных упражнений.
Выполняя их в течение 10 минут, можно сжечь 100 калорий!
Упражнение номер 1.
Укрепляет мышцы пресса, ног и ягодиц.
Начальное положение - стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.
Слегка присядьте, наклонив корпус вперед, после чего выпрыгните вверх, расправляя руки и ноги и превращаясь в букву "Х" (как показано на фото).
Не останавливаясь, выполняйте упражнение в течение одной минуты.
Упражнение номер 2.
Укрепляет мышцы спины, пресса, ног, ягодиц, а также плеч и рук.
Начальная позиция - стойка на четвереньках, руки на ширине плеч.
Очень быстрым движением (чувствуете, как заработали мышцы живота) оттолкнитесь от пола и вскочите на ноги.
Постарайтесь сделать упражнение именно так, как показано на фотографии - вы должны завершить движение, стоя на согнутых ногах с вытянутыми вперед руками.
Вернитесь в исходную позицию.
Не останавливаясь, повторяйте упражнение в течение одной минуты.
Упражнение номер 3.
Укрепляет мышцы рук, пресса, ног и ягодиц.
Начальная позиция - стоя на полу, носки ног вместе, локти рук согнуты под углом в 90 градусов.
Напрягая мышцы пресса, резко "Выпрыгните" одной ногой вверх, согнув ее в колене и отставив в сторону (как показано на фото).
Руками во время выполнения упражнения можно свободно двигать, чтобы помогать поддерживать баланс.
Поменяйте ногу. Не останавливаясь, сделайте несколько повторов в течение одной минуты.
Упражнение номер 4.
Укрепляет мышцы рук, бедер, ног и ягодиц.
Начальная позиция - стоя на полу, ноги вместе, колени полусогнуты. Руки в локтях согнуты.
Четким и быстрым движением разведите ноги в стороны - на расстояние примерно в полтора раза шире ширины плеч (как показано на фото).
Следите за тем, чтобы руки оставались в том же положении.
Сведите ноги вместе (колени остаются полусогнутыми).
Упражнение в течение одной минуты повторяйте.
Упражнение номер 5.
Укрепляет мышцы спины, пресса, ягодиц, бедер и ног.
Это очень легкое, но при этом невероятно эффективное упражнение.
Лягте на спину.
Напрягая мышцы пресса и живота, постарайтесь как можно быстрее поднимать и опускать по очереди ноги.
Не жалейте себя - поднимайте ноги так, чтобы они образовывали с вашим телом прямой угол.
Не сгибайте ноги в коленях.
Упражнение в течение одной минуты повторяйте.
Упражнение номер 6.
Укрепляет мышцы рук, пресса, ног и ягодиц.
Начальная позиция - стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки подняты над головой и разведены в стороны.
Поднимите вверх согнутую в колене правую ногу - так, чтобы вы могли коснуться ее стопы опущенной левой рукой.
Правую руку продолжайте держать поднятой над головой.
Ноги. Теперь постарайтесь правой рукой дотронуться до правой стопы.
Останавливаясь, выполняйте упражнение в течение одной минуты.
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