6 лучших упражнений для тех, кто вечно спешит

Фитнес - это штука, заниматься которой все время некогда. Работа, учеба, долгожданный шоппинг, визит к парикмахеру. Когда все успеть?Специально для деловых дам американский фитнес - тренер Шон Берч придумал комплекс быстрых и эффективных упражнений.Выполняя их в течение 10 минут, можно сжечь 100 калорий!Упражнение номер 1.Укрепляет мышцы пресса, ног и ягодиц.Начальное положение - стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.Слегка присядьте, наклонив корпус вперед, после чего выпрыгните вверх, расправляя руки и ноги и превращаясь в букву "Х" (как показано на фото).Не останавливаясь, выполняйте упражнение в течение одной минуты.Упражнение номер 2.Укрепляет мышцы спины, пресса, ног, ягодиц, а также плеч и рук.Начальная позиция - стойка на четвереньках, руки на ширине плеч.Очень быстрым движением (чувствуете, как заработали мышцы живота) оттолкнитесь от пола и вскочите на ноги.Постарайтесь сделать упражнение именно так, как показано на фотографии - вы должны завершить движение, стоя на согнутых ногах с вытянутыми вперед руками.Вернитесь в исходную позицию.Не останавливаясь, повторяйте упражнение в течение одной минуты.Упражнение номер 3.Укрепляет мышцы рук, пресса, ног и ягодиц.Начальная позиция - стоя на полу, носки ног вместе, локти рук согнуты под углом в 90 градусов.Напрягая мышцы пресса, резко "Выпрыгните" одной ногой вверх, согнув ее в колене и отставив в сторону (как показано на фото).Руками во время выполнения упражнения можно свободно двигать, чтобы помогать поддерживать баланс.Поменяйте ногу. Не останавливаясь, сделайте несколько повторов в течение одной минуты.Упражнение номер 4.Укрепляет мышцы рук, бедер, ног и ягодиц.Начальная позиция - стоя на полу, ноги вместе, колени полусогнуты. Руки в локтях согнуты.Четким и быстрым движением разведите ноги в стороны - на расстояние примерно в полтора раза шире ширины плеч (как показано на фото).Следите за тем, чтобы руки оставались в том же положении.Сведите ноги вместе (колени остаются полусогнутыми).Упражнение в течение одной минуты повторяйте.Упражнение номер 5.Укрепляет мышцы спины, пресса, ягодиц, бедер и ног.Это очень легкое, но при этом невероятно эффективное упражнение.Лягте на спину.Напрягая мышцы пресса и живота, постарайтесь как можно быстрее поднимать и опускать по очереди ноги.Не жалейте себя - поднимайте ноги так, чтобы они образовывали с вашим телом прямой угол.Не сгибайте ноги в коленях.Упражнение в течение одной минуты повторяйте.Упражнение номер 6.Укрепляет мышцы рук, пресса, ног и ягодиц.Начальная позиция - стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки подняты над головой и разведены в стороны.Поднимите вверх согнутую в колене правую ногу - так, чтобы вы могли коснуться ее стопы опущенной левой рукой.Правую руку продолжайте держать поднятой над головой.Ноги. Теперь постарайтесь правой рукой дотронуться до правой стопы.Останавливаясь, выполняйте упражнение в течение одной минуты.