Летние зачатия чаще заканчиваются выкидышем

Будущие мамы, которые зачали ребёнка в летний период, на 44% чаще сталкиваются с выкидышем, по сравнению с теми, кто сделал это в любое другое время года. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета.Американские учёные доказали, что летнее зачатие может закончиться выкидышем с большей вероятностью, чем произведенное в любое другое время года. Продолжавшееся 8 лет исследование охватило течение беременностей 6 000 женщин из США. Пик выкидышей приходился на июнь, июль и август - традиционные летние месяцы в Северном полушарии.Наиболее значительная сезонная разница была зафиксирована в августе, когда уровень выкидышей был на 44% выше, чем в феврале. Причём данный тренд являлся самым мощным для выкидышей, произошедших на сроке до 8 недель, когда плод по размеру ещё не превышает ягоду.Авторы исследования полагают, что виной повышенного риска выкидышей является экстремальная жара или некоторые факторы образа жизни. Однако для получения точного ответа на этот вопрос необходимо провести дополнительные исследования. В целом, повышенная температура связана с увеличением опасности и других осложнений во время беременности, включая преждевременные роды, дефицит массы тела малыша и мертворождений.