Генетик-метаболист Перес составила рейтинг самых полезных молочных продуктов

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Молочный рацион в каждом возрасте должен быть свой. Рейтинг полезности «молочки» для младенцев, детей, взрослых и пожилых составила нутрициолог, генетик-метаболист Светлана Перес.Молочными продуктами мы называем все те, что получены из любого типа молока. Они также могут иметь добавки и другие ингредиенты, необходимые для их приготовления.Молоко и кисло-молочные продукты есть в рационе почти каждого человека. И не удивительно — в них содержатся полезные микроэлементы, среди которых — кальций, фосфор, магний, калий, натрий, витамин В1, В2, ниацин и витамин Д, А и B12 (кобаламин).Кальций: построение здоровых костей и зубов, поддерживает костную массу.Белки: служат источником энергии, участвуют в построении и восполнении мышечной ткани.Калий: помогает поддерживать здоровое кровяное давление.Фосфор: помогает укрепить кости и восстановить энергию.Витамин D: помогает поддерживать кости в здоровом состоянии.Витамин А: поддерживает иммунную систему, нужен для зрения и кожи.Рибофлавин (B2): превращает пищу в энергию.Ниацин: отвечает за метаболизм сахара и жирных кислот.Витамин B12: поддерживает состояние нормы красных кровяных клеток и нервной ткани.Рейтинг полезных молочных продуктов- Молочных продуктов существует разнообразное множество, их насчитывается более 50 видов. Среди них как разные виды молока — козье, коровье, овечье, кобылье, так и молочные сливки, йогурты, творог, кефир, сгущенка, сливочное масло, сыры, сыворотка и тан, простокваша, мороженое и многое другое, — рассказала «Доктору Питеру» генетик-метаболист, нутрициолог Светлана Перес.Можно ли составить рейтинг полезных молочных продуктов? Эксперт уверена, что да, но в каждом возрастном периоде он будет своим.- Было бы нечестно и крайне трудно составить единый рейтинг полезных молочных продуктов просто потому, что физиологически и даже частично генетически на каждом этапе нашего развития мы по-разному усваиваем молочные продукты. Соответственно, ценность и необходимость их будет меняться с возрастом, как и рейтинг полезности. Поэтому классификацию придется разделить по возрастам, — поясняет нутрициолог.Самые полезные молочные продукты для детей- До 6-месячного возраста рекомендуется предлагать малышам исключительно грудное вскармливание, — говорит нутрициолог Светлана Перес. — Это способствует развитию всех органов и систем ребёнка, так как только грудное молоко содержит абсолютно весь комплекс легкоусвояемых микро- и макроэлементов, жиров и белка.После 6 месяцев в дополнение к грудному молоку ребенку можно предлагать и другие молочные продукты. Приоритетнее начать с легких ферментированных продуктов.1. Детский творожокЖирность — не более 5%.- Детский вариант предпочтителен, так как в продукте после стерилизации сохраняются белки, глобулин, альбумин и казеин, в то время как в твороге для взрослых — только казеин, — рассказывает нутрициолог Светлана Перес. — Творожок также богат белком, кальцием, калием, фосфором. Молочнокислые бактерии повышают усвояемость кальция и фосфора — основы для построения зубов и костей. Благодаря пониженной кислотности творожок не раздражает слизистую кишечника, усваивается лучше кефира и йогурта.2. Детский йогурт- Кислотность йогурта несколько ниже, чем у кефира. Для детей до года рекомендуемая порция йогурта в сутки — 100 мл. После года порция может быть увеличена до 150-200 мл, — объясняет эксперт.3. Детский кефирЕго жирность должна быть не более 4-4,5%.- Этот продукт изготавливают из цельного коровьего молока, используя специальные закваски (обычно из смеси термофильных молочнокислых палочек или стрептококков, бифидобактерий, ацидофильных палочек), которые обеспечивает оптимальную кислотность среды в пищеварительном тракте малыша, поддерживает нормальную микрофлору кишечника. Обогащены витаминами, — говорит врач.Детский кефир отличается от обычного меньшей кислотностью и минимальным содержанием алкоголя. Из-за содержания дрожжей кефир подходит не всем — у некоторых детей он может вызывать аллергические реакции, объясняет эксперт.- Обычный, «взрослый» кефир в детском питании использовать не рекомендуется, — советует Светлана Перес. — Содержание в нем алкоголя (этанола) может быть существенно больше допустимых для ребенка 0,2 %. Из-за высокой кислотности кефир может способствовать возникновению точечных кровоизлияний в слизистую оболочку кишечника, что ведет к развитию у ребенка анемии.4. Ацидофилин- Пастеризованное молоко сквашивается ацидофильной палочкой, которая уничтожает патогенную и условно патогенную флору — даже стафилококки, — объясняет Светлана Перес. — Ацидофилин — прекрасное средство для восстановления организма после лечения антибиотиками и просто для укрепления организма, улучшения иммунитета.Введение в рацион ребенка до года коровьего и козьего молока может быть одним из факторов развития железодефицитной анемии (малокровия). В организме нарушается синтез гемоглобина.Полезные молочные продукты для детей от 1 до 3 лет5. Творожный сыр (не более 1 ложки)- Его можно вводить в рацион малыша после кефира, жирность такого сыра выше, чем у творога, поэтому лучше начинать его давать не раньше годика, — говорит Светлана Перес.6. Твердый или сливочный сыр- До года его можно давать просто пососать, оценить вкусовые качества, — рекомендует нутрициолог. — А вводить в рацион — в возрасте 1-1,5 лет, и начиная всего с 5 граммов. Важно, чтобы сыр был полутвердый и неострый, не слишком соленый, а содержание жира не превышало 55% (в сухом веществе). Лучше выбирать специальные детские сыры.7. Сливки- Сливки относятся к продуктам общего стола, а не к специализированному детскому питанию, — рассказывает эксперт. — Сливки низкой жирности (5-10%) можно добавлять в пюре по 1-2 чайные ложечки, начиная с 1 года.Сливки выводят из организма токсические вещества и даже содержат L-триптофан. Это природный транквилизатор, который укрепляет нервную систему.8. Сметана- Сметану (10-15% жирности) ребенку от полутора лет можно добавлять в суп, — объясняет Светлана Перес. — Только необходимо убедиться, что продукт качественный и свежий. Сметана жирностью 10-15% вполне подойдет для детского меню. Кстати, переваривается сметана намного лучше, чем молоко. Пищевую ценность ярко демонстрируют содержащиеся в ней витамины PP, D, A, Е, С, витамин Н (биотин) и бета-каротин.9. Варенец- Этот кисломолочный продукт укрепляет мышечную ткань, — говорит врач. — По содержанию белка варенец занимает первое место (2,9 гр.), оставляя позади ряженку и простоквашу. Как и другие кисломолочные продукты, способствует росту нормальной микрофлоры кишечника. В составе варенца должны быть только молоко и закваска. Срок годности качественного варенца не может превышать 14 суток.10. Простокваша, мацони, варенец, ряженка- В их составе присутствуют жирные кислоты, заменимые и незаменимые аминокислоты, среди которых выделяются валин, аргинин, гистидин, лизин, лейцин, цистеин, изолейцин, триптофан, треонин, метилаланин и метионин, — рассказывает нутрициолог. — Помимо этого — еще и пищевые волокна, крахмал, сахара, макро и микроэлементы, холестерин, а также большое количество витаминов.Они содержат повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот (Омега-6 и Омега-3). Эти вещества в умеренном количестве предотвращают развитие гипертонии и ишемическое болезни сердца.Коровье молоко (при отсутствии лактазной недостаточности)- Малышам оно полезно только после 1 года, а еще лучше — ближе к 3 годам, — говорит Светлана Перес. — Да, конечно, молоко богато витаминами и микроэлементами, но уж слишком часто в последние годы встречается врожденная недостаточность лактазы, поэтому — чем позднее в рационе ребёнка появится цельное молоко, тем безопаснее будет его животику. Предпочтительнее начать с козьего молока и также — после года, из-за повышенной жирности данного продукта.А вот в топленом молоке — минимум витаминов и видоизмененные белки, потерявшие свои полезные свойства. Для детского питания продукт бесполезный, отмечает генетик-метаболист.Молочные продукты для взрослых- Как взрослым, так и пожилым полезны как молочные продукты, так и производные из них (при отсутствии негативных реакций), — говорит Светлана Перес. — Но для взрослых рейтинг молочки, составленный для детей, надо читать в обратном порядке, начиная с последнего, 10 пункта, и заканчивая первым.Молочные продукты в пожилом возрасте- У людей в старшем возрасте понижена кислотность, как и у малышей, поэтому все рекомендации по детскому питанию им также будут актуальны и применимы. А вот увлекаться насыщенными молочными жирами в пожилом возрасте совсем не стоит — есть риск развития атеросклероза из-за повышенного содержания в таких продуктах насыщенных жиров и омеги 6, — говорит эксперт.Лучше употреблять меньшую долю насыщенных жирных кислот. Поэтому рекомендуется употреблять 2-3 порции молочных продуктов в день, но отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием жира, таким как нежирное молоко и йогурт, а также нежирный сыр и, по возможности, без сахара.