Засыпать с включенным телевизором смертельно опасно

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Исследование показало, что привычка засыпать с включенным телевизором может приблизить раннюю смерть. К такому выводу пришли учёные из Северо-Западного университета.Миллионы россиян каждый вечер засыпают перед телевизором на диване, но новое исследование показывает, что эта привычка может привести к преждевременной смерти. Исследователи из Чикаго изучили воздействие искусственного освещения на здоровье и сон 552 человек в возрасте от 63 до 84 лет. Те из них, кто спал даже с незначительным источником освещения, чаще страдали от диабета, ожирения и гипертонии.В этой связи исследователи призывают людей избегать или минимизировать любое количество искусственного света во время сна. Чаще всего если люди спят с искусственным освещением в комнате, у них возникает проблема резистентности к инсулину. Она появляется, когда клетки в мышцах, жире или печени не реагируют на гормон инсулин. Данная проблема чаще всего связана с развитием гипертонии, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.Исследование показало фундаментальные механизмы, лежащие в основе возникновения резистентности к инсулину. 17,8% участников исследования, спавших с включённым светом по ночам, страдали от диабета. В группе тех, кто предпочитал полную темноту, таковых было только 9,8%. При этом в первой группе более 40% участников имели ожирение, а во второй, спящей в темноте, только 26,7%.