От сахарного диабета до рака легких: какие болезни можно распознать по ладоням

Наверняка вы хоть раз замечали, что на ладонях появляются красные пятна, шелушения, а пальцы рук периодически немеют. Таким образом наше тело подает сигнал, что с организмом может быть далеко не все в порядке, говорят врачи.Наши руки, особенно кисти — это та часть тела, которая практически всегда на виду. Именно состояние кистей и шеи (а не только лица, как ошибочно полагают многие) может выдать истинный возраст женщины, показать, как она ухаживает за собой. А еще наши ладони — это целый справочник болезней для врача. Ведь состояние кожи, пальцев, суставов может выдать самые разные патологии.Семейный врач, пульмонолог, аллерголог, терапевт, педиатр, лимфолог, отоларинголог, иммунолог, клинический психологЛадони часто потеют«Если вы замечаете, что кисти рук часто становятся мокрыми, то, возможно, это гипергидроз ладоней. При таком состоянии происходит нарушение функционирования эккриновых потовых желез», — говорит Валентин Шишкин.Излишняя потливость может быть спровоцирована следующими патологиями и нарушениями:У вас в организме дефицит витамина D и/или витаминов группы В;Это эндокринные заболевания, например, гипертиреоз, то есть избыточная выработка гормонами щитовидной железы. Еще один вариант — заболевания гипофиза;Ладони могут потеть и из-за сахарного диабета — в этом случае в организме происходят нарушения углеводного обмена. Поэтому запишитесь к эндокринологу, если к этому симптому добавились постоянная жажда и частые походы в туалет;Еще один вариант — это зажатость или повреждение нервов. Причины могут быть разные: начиная от банального остеохондроза шейного отдела, заканчивая опухолью или инсультом спинного мозга.Ладони стали сухими и шелушатсяНекоторые люди, наоборот, жалуются на сильную сухость ладоней, кожа начинает шелушиться, появляется ощущение стянутости. Причин тоже может быть несколько:Дефицит витаминов A, группы В, D и Е — именно этот комплекс отвечает за обменные процессы в коже, ее упругость и здоровый вид;Дефицит железа и/или цинка;Псориаз — это неизлечимое системное иммуноассоциированное заболевание. При псориазе клетки образуются быстрее обычного в 7 раз: новые появляются в течение 4-5-х дней вместо 28, поэтому верхние просто не успевают отмирать. Клетки наслаиваются друг на друга, образуя псориатические бляшки. Происходит это из-за сбоя в иммунной системе.Аллергические воспалительные реакции. В этом случае кожа может облазить, ладони (и другие части тела) будут чесаться, появятся покраснения или сыпь. Кстати! Кожа может реагировать и на бытовую химию, поэтому проводите уборку в резиновых перчатках.Ладони как будто стали тверже, пальцы утолщаются или немеютКомпресионные нейропатии. «Что это значит? Иногда мы носим вещи, элементы которых сдавливают кожу — это могут быть тугие манжеты на рубашке, жесткая лямка от рюкзака, узкий ворот водолазки. Нервы и сосуды пережаты, часть тела начинает неметь. Постарайтесь отказаться от таких предметов гардероба», — говорит Валентин Шишкин;Сахарный диабет. При этом заболевании пальцы могут неметь, так как повреждаются мелкие нервные волокна;Проблемы с суставами. Здесь все просто и очевидно: при такой болезни, как, например, артрит, болят запястья, руки становятся как будто «не своими», а пальцы могут совсем не слушаться;Еще один вариант — это подагра. В этом случае ладони будут неметь, а на большом пальце ноги появится типичный для болезни симптом — воспаленная шишка. «В первую очередь, подагра проявляется воспалением на большом пальце стопы, которое затем распространяется на другие суставы, — рассказывал „Доктору Питеру“ эндокринолог Алексей Жито. — При переходе в хроническую форму заболевания вокруг пораженных суставов образуются тофусы (уплотнения), суставы деформируются».Пальцы — барабанные палочки. В этом случае верхняя часть пальца становится толще, он и правда начинает напоминать барабанную палочку. Такие изменения чаще всего возникают при болезнях дыхательной системы, они могут указывать на метастазы в легких. Также «пальцы-палочки» появляются при некоторых патологиях печени, кишечника, эндокринной, сердечно-сосудистой систем;Еще один редкий случай, который тоже нельзя оставить без внимания — это неравномерное разрастание костной ткани или гиперостоз. Может возникать при чрезмерной нагрузке на кисти. Сам по себе гиперостоз не представляет опасности для больного, однако может сигнализировать о патологических процессах, требующих серьезной терапии, например, указывать на саркому.Пальцы могут неметь и из-за болезни Рейно. Это вазоспастическое заболевание, расстройство артериального кровообращения в сосудах кистей и стоп. Реакция может проявиться в результате холода или сильного стресса. Заболевание не распространенное, однако, согласно статистике, женщины от него страдают в 5 раз чаще мужчин. При болезни Рейно пальцы сначала становятся белого цвета, потом могут немного посинеть, а потом, когда приступ пройдет и начинаются жжение и боль, меняют цвет на красный.«По осмотру ладоней также можно абсолютно достоверно выявить одну болезнь — это ладонный фиброматоз, он же болезнь или Контрактура Дюпюитрена. Это заболевание с наследственной предрасположенностью, которое проявляется сначала уплотнениями кожи на ладони. По мере того, как болезнь прогрессирует, под кожей ладони формируется плотный тяж, стягивающий палец и не дающий ему разгибаться. Само по себе появление таких уплотнений не опасно и лечения не требует. Но если вы не можете согнуть или разогнуть пальцы, то здесь уже точно не обойтись без помощи кистевого хирурга», — говорит Николай Карпинский.Еще одна распространенная причина, из-за которой немеют пальцы — сдавливание срединного нерва на уровне запястья. Такое состояние называется синдром запястного (или карпального) канала.«Это довольно частая болезнь, особенно характерная для женщин старше 45 лет вне зависимости от профессии и рода деятельности», — говорит хирург.При синдроме запястного канала пальцы немеют, появляется боль, теряется чувствительность. В этом случае необходим смотр невролога, а также электрофизиологическое тестирование, биохимическое исследование крови, рентгенография, УЗИ, КТ или МРТ области запястья. Лечение в основном консервативное — противовоспалительные, противоотечные препараты, а также физиотерапия.