Климатический стресс: что делает с организмом жара в +27 С — объясняет врач

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Что происходит с организмом, когда температура воздуха поднимается выше +27? Так ли полезно долгое время находиться в «жарких» условиях и как именно проявляется климатический стресс, объяснила врач.Есть мнение, что отдыхать нужно в жарких странах и регионах. Причем, чем выше дневная температура, тем лучше. Однако увеличение показателей температуры воздуха выше определенных значений может стать причиной климатического стресса.По мнению специалистов, любая температура воздуха выше 27 градусов (это значение может варьироваться в зависимости от физиологических особенностей человека) негативно влияет на здоровье. 0Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.- Наше самочувствие напрямую зависит от температуры окружающей среды, но мы привыкли недооценивать опасность сильной жары, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — Комфортной для человека считается температура в диапазоне от +15 до +25 градусов. Отклонение от этих значений в большую или меньшую сторону ведет к нарушению гормонального равновесия.Что происходит с организмом в жаруКогда температура воздуха повышается выше 27 градусов, начинается процесс интенсивного потоотделения — так организм охлаждается и поддерживает стабильную температуру внутренней среды. При недостаточном поступлении воды в этот момент наступает обезвоживание, организм зашлаковывается, предупреждает врач.- При этом нарушается не только водный, но и солевой баланс, что ведет к ухудшению питания мышечных клеток, снижению работоспособности и риску развития сердечно-сосудистых патологий, — объясняет Ирина Юзуп.Также в жаркую погоду учащаются пульс и дыхание, что проявляется ощущением нехватки воздуха, обращает внимание эксперт.- В головной мозг поступает меньше крови, что может стать причиной нарушения мозгового кровообращения, — говорит врач.Сильная жара — причина стрессовых состояний, бессонницы.Страдает и щитовидкаВысокие температуры негативно сказываются и на щитовидной железе.- Так, если человек из холодных регионов прилетает на отдых туда, где +30, щитовидная железа начинает перестраивать свою работу и всего за 1,5-2 часа успевает сделать то, что обычно делает за 5-6 месяцев, — говорит Ирина Юзуп. — За отпуск работа органа восстанавливается, но наступает время возвращаться, ему снова приходиться перестраиваться. К сожалению, подобные бесконтрольные изменения провоцируют развитие тиреопатологий.Ранее врач-кардиолог рассказал, кто больше всех рискует в жару. Внимательнее к своему здоровью при высоких температурах воздуха должны быть пожилые люди, гипертоники, сердечники и имеющие лишний вес. В жару могут возникать отеки. Потеря жидкости и постоянное ее пополнение дает большую нагрузку на сердце.У пациентов с атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.