Немецкие ученые нашли участок в мозге, который подталкивает нас к обжорству

Исследователи не только обнаружили источник нашего непомерного аппетита, но и научились ее стимулировать, чтобы снизить риск переедания. Действие уже испытали на мышах.Не похудеть, а отказаться от обжорства — теперь это вполне реальная цель. Ученые из Германии обнаружили в мозге источник всех наших пищевых бед — группу нервных клеток в гипоталамусе, отвечающую за высвобождение эндогенных лизофосфолпидов (веществ, которые контролируют прием пищи — прим. ред.). Если они избыточно «возбуждены», мы испытываем мнимое чувство голода и не можем наесться. Когда они работают корректно, то сигналы о насыщении поступают вовремя.- В этом процессе решающий этап контролируется ферментом аутотаксином, который отвечает за выработку лизофосфатидной кислоты, — объяснили исследователи. — Блокирование выработки аутотаксина может снизить чрезмерное потребление пищи.Ученые заметили, что повышенное производство в организме аутотаксина характерно для людей с ожирением и диабетом второго типа. Открытие проверили, как обычно, на мышах. У голодных грызунов повышалось содержание лизофосфатидной кислоты, это было сигналом к поиску пищи. Когда мышам вводили ингибитор (блокировщик) аутотаксина, они успокаивались.- Мы наблюдали значительное снижение чрезмерного потребления пищи и ожирения благодаря фармакологическому ингибированию, — уточнил один из авторов исследования, профессора Кельнского университета Йоханнес Фогт в журнале Nature Metabolism.Мыши, у которых удавалось остановить выработку аутотаксина и связанные с этим процессы, теряли лишний вес. Так возможно и у людей, сейчас немецкие ученые разрабатывают препараты, которые могли бы контролировать эти процессы в организме.- Работы мы ведем совместно с Институтом Ганса Кнелля в Йене, — уточнил профессор Мюнстерского университета Роберт Нич. — Разработка в будущем позволит контролировать и лечить расстройства пищевого поведения.К сожалению, ожирение очень распространено в промышленно развитых странах. Оно влечет за собой проблемы с сердечно-сосудистой системой, риск инвалидности и ранних летальных исходов. До сих пор контролировать лишний вес и расстройства пищевого поведения с помощью лекарств не удавалось. Новая терапия, которая направлена на причину обжорства, может быть серьезным шагом к борьбе с ожирением.