Врач Харитонов назвал неожиданную причину боли в животе — с ней можно справиться без лекарств

Не всегда расстройства живота — это отравление, вирус или серьезное заболевание. Иногда боли и резь появляются по абсолютно банальному поводу.Приступ боли, да такой, что не вздохнуть, потом облегчение и опять сильная резь в животе. При этом, никаких причин для такого состояния нет: врачи не находят серьезных органических расстройств, которые бы давали такие симптомы, исключают отравление или вирусы. Но, как оказалось, никакой мистики нет. Дело может быть в недосыпе.Боли в животе вполне могут появляться при недостаточном или прерывистом сне.- Качество сна влияет на симптомы у людей с функциональное патологией желудочно-кишечного тракта — функциональной диспепсией и синдромом раздраженного кишечника, — объяснил врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов. — Даже у здоровых людей в случае короткого по продолжительности сна и нарушений фазы быстрого сна повышалась чувствительность к болевым стимулам.В некоторых исследованиях даже описаны боли и тошнота на следующий день после бессонной ночи. Врач привел в пример свою пациентку. У женщины с диагнозом синдром раздраженного кишечника отлично работала подобранная терапия антидепрессантами, но спустя три месяца приема вдруг появились боли в животе, которые возникали строго в одно и то же время.Выяснилось, что пациентка взяла ночную подработку. После нее и начали появляться боли.- Сразу стало все понятно: проблема не в терапии, а в нарушении сна, — говорит гастроэнтеролог Андрей Харитонов.Исследования влияния сна на появление болей в животе ведутся с начала 2000-х годов.- Подобный эффект был описан для женщин с синдромом раздраженного кишечника: по данным исследователей, боль усиливалась на следующие сутки после ночи с плохим сном, — объяснил врач Харитонов. — Далее эту закономерность установили и у людей с функциональной диспепсией.Кстати, как выяснили ученые, боль в животе чаще всего возникает у пациентов с диспепсией — примерно в 53 процентах случаев, реже — у людей с синдромом раздраженного кишечника — в 37 процентах. При этом под расстройствами сна подразумевается не только бессонная ночь, но и частые пробуждения, и трудности с засыпанием, ночные пробуждения и ранние подъемы.Чаще всего боль может возникнуть у:женщин;пожилых людей;людей с тревожным расстройством и депрессией;страдающих от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).- Дело в том, что гастроэзофагеальный рефлюкс становится причиной кратковременных пробуждений во время сна, приводящие к фрагментарному сну, — предупреждает Харитонов.Врач признает, что механизмы возникновения боли пока изучены не до конца. Но большую роль играет висцеральная гиперчувствительность — повышение чувствительности к сигналам из желудочно-кишечного тракта. Происходят изменения и в вегетативной нервной системе, повышается производство кортизола и адренокортикотропного гормона.- Нарушается восприятие нервных импульсов из желудка и кишки определенными зонами головного мозга, которое ведет к нарушению сна, — говорит Андрей Харитонов.Что делать:нормализовать режим дня;лечить сопутствующие патологии, которые не дают нормально спать, например, ГЭРБ;принимать препараты, которые нормализуют сон;обратиться к психологам и сомнологам за консультацией.