Исследования показывают, что клубника может эффективно укреплять иммунитет и защищает от развития рака.Клубника защищает от рака молочной железы. Итальянские исследователи из Университета Урбино знают как минимум одну вескую причину, объясняющую пользу клубники для здоровья, – эта ягода способствует защите от рака груди. Было установлено, что полифенольное соединение PRSE, содержащееся в клубнике, способно замедлять развитие и рост соответствующих опухолевых клеток.Содержит мало фруктозы. Как ни странно, сладкая клубника отличается низким содержанием сахаров, и ее калорийность меньше, чем у многих популярных фруктов (например, меньше чем у бананов или яблок) – всего 32 килокалории на 100 граммов.Укрепляет иммунную систему. Клубничные ягоды содержат большое количество ценных минералов, включая кальций, калий, фолиевую кислоту, множество антиоксидантов. С точки зрения содержания витамина С клубника превосходит апельсины – 65 миллиграммов на 100 граммов мякоти. Съедая эти 100 граммов в день (примерно пять-восемь ягод клубники среднего размера), вы окажете хорошую поддержку своей иммунной системе и будете лучше защищены от инфекций.Может предотвратить диабет 2 типа. Содержащая в себе относительно мало фруктозы, клубника является одним из ntt[ даров природы, которые диабетики могут смело включать в свой рацион. Согласно исследованию 2016 года, ее употребление может даже помочь улучшить резистентность к инсулину, тем самым предотвращая развитие диабета 2 типа.Поддерживает здоровье сосудов, сердца. Оздоровительный эффект клубники в отношении сердечно-сосудистой системы подтверждается многими исследованиями Полифенольные вещества в клубнике обладают антигипертензивным и противовоспалительным действием – они способствуют расслаблению гладкой мускулатуры артерий.Полезна для пищеварения. Клубника имеет относительно высокое содержание пектиновых и целлюлозных волокон, что положительно сказывается на пищеварении и состоянии кишечного тракта.