6 самых веских для здоровья причин, почему нужно есть клубнику
Клубника защищает от рака молочной железы. Итальянские исследователи из Университета Урбино знают как минимум одну вескую причину, объясняющую пользу клубники для здоровья, – эта ягода способствует защите от рака груди. Было установлено, что полифенольное соединение PRSE, содержащееся в клубнике, способно замедлять развитие и рост соответствующих опухолевых клеток.
Содержит мало фруктозы. Как ни странно, сладкая клубника отличается низким содержанием сахаров, и ее калорийность меньше, чем у многих популярных фруктов (например, меньше чем у бананов или яблок) – всего 32 килокалории на 100 граммов.
Укрепляет иммунную систему. Клубничные ягоды содержат большое количество ценных минералов, включая кальций, калий, фолиевую кислоту, множество антиоксидантов. С точки зрения содержания витамина С клубника превосходит апельсины – 65 миллиграммов на 100 граммов мякоти. Съедая эти 100 граммов в день (примерно пять-восемь ягод клубники среднего размера), вы окажете хорошую поддержку своей иммунной системе и будете лучше защищены от инфекций.
Может предотвратить диабет 2 типа. Содержащая в себе относительно мало фруктозы, клубника является одним из ntt[ даров природы, которые диабетики могут смело включать в свой рацион. Согласно исследованию 2016 года, ее употребление может даже помочь улучшить резистентность к инсулину, тем самым предотвращая развитие диабета 2 типа.
Поддерживает здоровье сосудов, сердца. Оздоровительный эффект клубники в отношении сердечно-сосудистой системы подтверждается многими исследованиями Полифенольные вещества в клубнике обладают антигипертензивным и противовоспалительным действием – они способствуют расслаблению гладкой мускулатуры артерий.
Полезна для пищеварения. Клубника имеет относительно высокое содержание пектиновых и целлюлозных волокон, что положительно сказывается на пищеварении и состоянии кишечного тракта.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий