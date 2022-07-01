«А что вы хотели, вам уже 40!» Почему списывать недомогания на возраст может только плохой врач

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Сколько бы лет вам ни было, если есть болезнь — ее надо лечить. Так что если вы услышали фразу «это у вас возрастное» от врача — бегите!Зачастую в ответ на какие-либо жалобы от врача в поликлинике можно услышать: «А что вы хотели, вам же уже 40/50/60 лет!» Но справедливо ли списывать все неприятные симптомы на возрастные изменения? Терапевт Марат Фаррахов уверен: такой подход до добра не доведет.По признанию врача, у него вызывают ярость истории, когда люди признаются, что не лечат очевидные проблемы со здоровьем, потому один медик сказал, что в их годы «это нормально».Врач рассказал несколько случаев из практики, которые доказывают справедливость этого мнения. Так, однажды к нему на прием пришел относительно молодой мужчина. Оказалось, что холестерин в крови у него значительно повышен, но другой специалист во время медосмотра заявил, что для его возраста это нормально. При этом во время УЗИ оказалось, что у больного на лицо признаки жирового воспаления печени и повышенное давление. Однако об опасности его никто не предупредил — ведь это, мол, все возраст.Подробная история произошла и с 50-летней женщиной. Она пришла к терапевту с давлением 140/90 мм.рт.ст, будучи уверенной, что это ее возрастная норма. Фаррахов предупреждает в своей группе в соцсети: не существует разных норм давления, у каждого человека нужно стремиться к давлению ниже 130/ 80 мм.рт.ст. Только у самых пожилых давление нужно снижать очень медленно и аккуратно, но даже для них 140/90 не является абсолютной нормой.Другая пациентка, женщина 60 лет, призналась, что у нее есть некоторые проблемы с недержанием мочи, однако ее гинеколог заявила, что причина этого — возрастная слабость мышц. Кроме того, специалист не порекомендовала упражнения Кегеля, даже не отправила на дополнительное обследование.Подобный случай произошел у 65-летней дамы с остеопорозом. Болезнь диагностировали, но лечение ей никто не назначил — мол, это же просто «возрастное». Между тем, промедление в этом вопросе дорогого стоит: пока терапии нет, плотность костей снижается, растет риск переломов.Поэтому, подчеркивает врач, нет никаких возрастных норм в вопросах здоровья. Пусть не все болезни можно излечить навсегда, однако если ваш врач игнорирует жалобы и списывает высокий уровень сахара, холестерина, гипертонию на возраст — есть смысл поискать другого специалиста.