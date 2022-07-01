О чем говорят мурашки и покалывания в руках и ногах

Наверняка вы чувствовали мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидели со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного.Однако если вы постоянно чувствуете мурашки в руках и ногах - нужно обратить внимание на свое здоровье.Наиболее распространенные причины этого явления:Защемление нерва в шее или спинеСон в неудобной позе или травма во время занятий спортом могут привести к защемлению нерва в спине. Хотя это не является серьезной проблемой - это может вызывать покалывание в руках и ногах. Вы можете испытывать боль в определенном положении или чувствовать, как затекают плечи.Очень важно вовремя вылечить это недомогание, потому что в будущем оно может привести к артриту.Важно не пытаться решить проблему самостоятельно. Существуют конкретные лекарственные препараты, которые помогут справиться с болью. Еще лучше действует физиотерапия, которая помогает расслабить проблемную зону и вернуть нерв на место.Недостаток витамина B12Мурашки в обеих руках и ногах могут быть связаны с недостатком витамина B12 в организме. Его дефицит вызывает анемию, так как красные кровяные тельца не успевают образовываться в достаточных количествах.Могут быть следующие симптомы:Усталость;Тошнота при физических нагрузках или попытке встать;Бледность кожи;Неспособность сосредоточиться;Проблемы с дыханием;Депрессия;Внесите коррективы в диету, увелив в рационе количество продуктов, богатых витамином B12:Мясо птицыГовядинаМорепродуктыЙогуртЯйцаМолочные продуктыБаранинаПеченьТунецФорельНедостаток этого витамина чаще всего ощущают вегетарианцы, которые придерживаются слишком радикальной диеты.Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, включите в свою диету следующие продукты:Зерновые продукты (включая зерновые батончики);Сыр тофу;Сою и ее производные;Лактозу в порошке.Туннельный синдром в запястьеПроводите много времени со смартфоном в руках или за компьютером? Повторяющиеся движения и вибрации могут вызвать сжатие нерва в запястье, так называемый туннельный синдром и мурашки в руках.Что можно сделать:Давайте рукам отдохнуть каждые 30 минут или каждый час. Во время перерыва вращайте руками, сжимайте и разжимайте пальцы;При возможности, сделайте несколько упражнений на растяжку плеч, чтобы полностью расслабить руки;Убедитесь, что вы сидите в правильном положении. Используйте стол правильной высоты — ни слишком низкий и ни слишком высокий, и удобный стул.ДиабетЕсли вы страдаете от диабета, предиабета или невосприимчивости инсулина, следите за уровнем глюкозы в крови. Дело в том, что переизбыток глюкозы в крови токсичен для нервной системы и вызывает мурашки в руках и ногах.Эта токсичность также развивается при диабетической нейропатии.Рекомендуется:Время от времени проводить экспертизу A1C (гликолизированного гемоглобина), которая укажет реальный уровень глюкозы в крови за последние 3 месяца;Контролируйте свое питание и состояние, чтобы избегать резких скачков уровня глюкозы в крови;Выполняйте физические упражнения, укрепляющие мышцы.ГипотиреозПри нарушении работы щитовидной железы вы можете чувствовать покалывание в мышцах, сильную усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, сухость кожи и выпадение волос.Если присутствуют эти симптомы - обратитесь к врачу и сдайте кровь на анализ, как можно скорее, так как без соответствующего лечения проблема будет только усугубляться.Рассеянный склерозСклероз чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно в возрасте между 20 и 40 годами.Чаще всего он сопровождается следующими симптомами (помимо мурашек в руках и ногах):Нарушения равновесия;Онемение конечностей;Нарушения подвижности рук и ног;Нарушения зрения;Зуд и жжение;Трудности с концентрацией.Если покалывание в руках и ногах связано с рассеянным склерозом, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Мурашки связаны с тем, что работа некоторых органов нарушена.