О чем говорят мурашки и покалывания в руках и ногах
Однако если вы постоянно чувствуете мурашки в руках и ногах - нужно обратить внимание на свое здоровье.
Наиболее распространенные причины этого явления:
Защемление нерва в шее или спине
Сон в неудобной позе или травма во время занятий спортом могут привести к защемлению нерва в спине. Хотя это не является серьезной проблемой - это может вызывать покалывание в руках и ногах. Вы можете испытывать боль в определенном положении или чувствовать, как затекают плечи.
Очень важно вовремя вылечить это недомогание, потому что в будущем оно может привести к артриту.
Важно не пытаться решить проблему самостоятельно. Существуют конкретные лекарственные препараты, которые помогут справиться с болью. Еще лучше действует физиотерапия, которая помогает расслабить проблемную зону и вернуть нерв на место.
Недостаток витамина B12
Мурашки в обеих руках и ногах могут быть связаны с недостатком витамина B12 в организме. Его дефицит вызывает анемию, так как красные кровяные тельца не успевают образовываться в достаточных количествах.
Могут быть следующие симптомы:
Усталость;
Тошнота при физических нагрузках или попытке встать;
Бледность кожи;
Неспособность сосредоточиться;
Проблемы с дыханием;
Депрессия;
Внесите коррективы в диету, увелив в рационе количество продуктов, богатых витамином B12:
Мясо птицы
Говядина
Морепродукты
Йогурт
Яйца
Молочные продукты
Баранина
Печень
Тунец
Форель
Недостаток этого витамина чаще всего ощущают вегетарианцы, которые придерживаются слишком радикальной диеты.
Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, включите в свою диету следующие продукты:
Зерновые продукты (включая зерновые батончики);
Сыр тофу;
Сою и ее производные;
Лактозу в порошке.
Туннельный синдром в запястье
Проводите много времени со смартфоном в руках или за компьютером? Повторяющиеся движения и вибрации могут вызвать сжатие нерва в запястье, так называемый туннельный синдром и мурашки в руках.
Что можно сделать:
Давайте рукам отдохнуть каждые 30 минут или каждый час. Во время перерыва вращайте руками, сжимайте и разжимайте пальцы;
При возможности, сделайте несколько упражнений на растяжку плеч, чтобы полностью расслабить руки;
Убедитесь, что вы сидите в правильном положении. Используйте стол правильной высоты — ни слишком низкий и ни слишком высокий, и удобный стул.
Диабет
Если вы страдаете от диабета, предиабета или невосприимчивости инсулина, следите за уровнем глюкозы в крови. Дело в том, что переизбыток глюкозы в крови токсичен для нервной системы и вызывает мурашки в руках и ногах.
Эта токсичность также развивается при диабетической нейропатии.
Рекомендуется:
Время от времени проводить экспертизу A1C (гликолизированного гемоглобина), которая укажет реальный уровень глюкозы в крови за последние 3 месяца;
Контролируйте свое питание и состояние, чтобы избегать резких скачков уровня глюкозы в крови;
Выполняйте физические упражнения, укрепляющие мышцы.
Гипотиреоз
При нарушении работы щитовидной железы вы можете чувствовать покалывание в мышцах, сильную усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, сухость кожи и выпадение волос.
Если присутствуют эти симптомы - обратитесь к врачу и сдайте кровь на анализ, как можно скорее, так как без соответствующего лечения проблема будет только усугубляться.
Рассеянный склероз
Склероз чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно в возрасте между 20 и 40 годами.
Чаще всего он сопровождается следующими симптомами (помимо мурашек в руках и ногах):
Нарушения равновесия;
Онемение конечностей;
Нарушения подвижности рук и ног;
Нарушения зрения;
Зуд и жжение;
Трудности с концентрацией.
Если покалывание в руках и ногах связано с рассеянным склерозом, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Мурашки связаны с тем, что работа некоторых органов нарушена.
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