Диетолог перечислил симптомы дефицита йода в организме

Дефицит йода в организме может привести к развитию патологий щитовидной железы и даже к онкологии. Об этом 6 мая заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.«Щитовидка увеличивается и воспаляется, что вызывает аутоиммунный тиреоидит, который появляется из-за того, что собственные антитела железы начинают атаковать ее же клетки», — пояснил он.Медик также отметил, что йод — это минерал, дефицит которого провоцирует развитие заболеваний щитовидной железы и гипотиреоз.По словам Гинзбурга, при нехватке йода у человека может наблюдаться сухость кожи, проблемы со стулом, упадок сил, набор веса и притупление когнитивных функций. При этом конкретно у женщин начинается выпадение волос плюс нарушается менструальный цикл, добавил он.В случае появления таких симптомов диетолог рекомендовал незамедлительно обращаться к врачу.