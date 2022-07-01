Диетолог перечислил симптомы дефицита йода в организме

Дефицит йода в организме может привести к развитию патологий щитовидной железы и даже к онкологии. Об этом 6 мая заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Щитовидка увеличивается и воспаляется, что вызывает аутоиммунный тиреоидит, который появляется из-за того, что собственные антитела железы начинают атаковать ее же клетки», — пояснил он.

Медик также отметил, что йод — это минерал, дефицит которого провоцирует развитие заболеваний щитовидной железы и гипотиреоз.

По словам Гинзбурга, при нехватке йода у человека может наблюдаться сухость кожи, проблемы со стулом, упадок сил, набор веса и притупление когнитивных функций. При этом конкретно у женщин начинается выпадение волос плюс нарушается менструальный цикл, добавил он.

В случае появления таких симптомов диетолог рекомендовал незамедлительно обращаться к врачу.
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