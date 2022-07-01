Почему какие-то песни делают нас счастливыми

Учёные ответили на вопрос о том, что именно делает ту или иную песню счастливой для человека. Установлено, что это зависит целиком от нашей культуры.Исследователи из Университета Сиднея решили получить ответ на вопрос о том, что именно делает музыку звучащей приятно для нас, либо вызывающей грусть. Восприятие тех или иных мелодий в качестве счастливых или несчастливых не является универсальным, как показало исследование. Одним из способов коммуникаций со слушателями композиторов или исполнителей является использование мажорных аккордов и мажорных гамм, которые очень тесно связаны с созданием счастливого настроения.В свою очередь минорные гаммы и аккорды ассоциируются с более меланхолическими чувствами. И люди с западной культурой хорошо настроены на эту конкретную музыкальную особенность. Но исследование показало, что незнакомые с западной культурой и музыкой люди совершенно не так воспринимают композиции. В частности, это было продемонстрировано после того, как целый ряд жителей туземных племен из Папуа-Новой Гвинеи прослушали мажорные и минорные аккорды и мелодии. Исследователи отмечают, что сами по себе мажорные и минорные аккорды очень похожи, они обладают тремя нотами, но на минорном аккорде одна из нот на полтона ниже. Участникам было предложено выбрать, какая из двух последовательностей аккордов или какая из двух мелодий звучит более счастливо. Знакомые с западной культурой делали выбор вполне в традициях обычного восприятия музыки, а вот у туземцев не было никакой связи между мажорными аккордами и ощущением счастья. Они с такой же вероятностью выбирали и минорные аккорды или гаммы, называя их более счастливыми.