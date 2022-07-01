Причиной варикоза и тромбов может стать нехватка двух витаминов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Данные исследований говорят о том, что дефицит двух витаминов увеличивает подверженность людей варикозному расширению вен и тромбозу.Варикозные вены узнать нетрудно – это расширенные кровеносные сосуды, часто выпирающие под поверхностью эпидермиса. Подсчитано, что примерно у половины всех женщин и четверти мужчин варикоз становится неизбежным возрастным явлением, развивающимся в той или иной степени по мере взросления. Но в то же время данное состояние свидетельствует не только о старости.Имеющиеся данные свидетельствуют, что проблемы, связанные с состоянием кровеносных сосудов, могут быть следствием нехватки двух витаминов в человеческом организме.Витамин К. Являясь хорошо известным антикоагулянтом, он помогает иммунной системе предотвращать образование тромбов, обеспечивая плавное течение крови по венам. Кроме того, его достаток обеспечивает здоровое состояние сосудистых стенок, их хорошую эластичность, позволяющую адекватно расширяться и сужаться под напором увеличенного тока крови (например, в моменты физической активности).«Низкий уровень витамина К приводит к кальцификации эластина, что снижает качество эластичности и упругости в тканях, включая сосуды. Следствием дефицита этого витамина могут быть двойной подбородок, геморрой и варикозное расширение вен», - сообщается в British Medical Journal.Медики советуют не путать варикозное расширение вен с сосудистыми звездочками, которые могут отражать аномально высокое давление в крупных венах. Но, помогая восстанавливать сосудистую стенку, витамин К может помочь в лечении обоих состояний. Главным пищевым источником этого вещества являются зеленые листовые овощи – капуста, шпинат, мангольд.Витамин D. Дефицит этого витамина тоже может вести к варикозу и появлению тромбов. Наука говорит, что витамин D помогает артериям и кровеносным сосудам быть достаточно свободными и расслабленными, чтобы поддерживать обильный кровоток без избыточного напряжения, чреватого повышенным артериальным давлением. Когда организм страдает от нехватки витамина D, вероятно, страдают и кровеносные сосуды.Врач рассказала о лечении варикоза пиявками«Нехватка витамина D связана с риском тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Такие тромбы формируются обычно глубоко внутри вен голени, бедра или таза, и могут стать смертельно опасными, если произойдет отрыв и проникновение сгустка в легкие», - констатирует Международный журнал общей медицины (International Journal of General Medicin).Признаки, которые указывают на дефицит этого витамина, включают депрессию, медленное заживление ран, повышенную частоту переломов, боль в костях и суставах (нередко в пояснице). Его пищевые источники – жирная рыба, красное мясо, печень, яичные желтки, жирные молочные продукты.