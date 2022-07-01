Врач: отсутствие волос на ногах может быть опасным для сердца признаком

Заметив, что на ногах перестали расти волосы, насторожитесь и запишитесь на прием к врачу – подобное изменение может оказаться симптомом опасного поражения сосудов.Отсутствие волос на ногах или их слишком медленный рост могут сигнализировать о ЗПА – заболевании периферических артерий, вызываемом сужением артерий в конечностях из-за избыточного отложения холестерина. С его развитием тесно ассоциируются болезни сердца, включая инфаркт миокарда.Таким образом, отмечают медики, отсутствие волос на ногах может быть опасным для сердца признаком.«Высокий уровень холестерина увеличивает ваш риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он часто остается незаметным, поскольку процесс его накопления происходит глубоко под поверхностью кожи. Но если холестериновые отложения вызвали сужение артерий, то вы можете заметить прекращение роста волос на ногах», - рассказала в беседе с «МедикФорум» врач общей практики Татьяна Захарова.Данный симптом, по словам специалиста, связан с ухудшением кровообращения, которое возникает в ногах при заболевании периферических артерий из-за избытка холестерина. Когда конечности в результате забитых холестерином артерий лишаются нужного количества крови, перестают расти не только волосы, но и ногти (либо значительно ухудшается их состояние).Симптомы диабета 2 типа: отсутствие волос на ногах может сигнализировать о высоком сахареДругие признаки ЗПА включают следующие изменения.После ходьбы, подъема по лестнице или физических упражнений могут возникать судороги в икрах или бедрах.У мужчин возникает эректильная дисфункция.Появляется ощущение холода в стопах, голенях.Порезы, повреждения на ногах, ступнях или пальцах ног заживают слишком медленно.В ногах периодически возникают слабость или онемение.Врач подчеркнула: снижение высокого уровня холестерина имеет решающее значение для состояния сердца, и всем, кто подозревает у себя данную проблему, сначала нужно сдать соответствующий анализ крови. Если он подтвердит наличие повышенного холестерина, с врачом нужно обсудить меры его терапии – как в виде коррекции образа жизни, так и приема статинов.Боль в ногах при ходьбе: признаки того, что вам необходимо обратиться к врачу