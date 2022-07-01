Ускоренное лечение сепсиса антибиотиками не вызывает резистентности

Опасения учёных о том, что быстрая и длительная терапия антибиотиками при сепсисе может спровоцировать впоследствии антибиотикорезистентность, ничем не оправдываются. К такому выводу пришли американские учёные из Мичиганского университета.В исследовании ученых из Мичигана приняли участие более полутора миллионов пациентов американских больниц. Оно убедительно показало, что более быстрое антибактериальное лечение заражения крови не приводит к злоупотреблению лекарствами из категории антибиотиков. Следовательно, эта стратегия не является одним из факторов развития проблемы антибиотикорезистентности. Более того, раннее начало применения антибиотиков - это один из ключевых подходов к успешному лечению сепсиса.С 2013 по 2018 годы было скорректировано среднее время до введения первого антибиотика у пациента с сепсисом - оно в США сократилось на 37 минут. При этом за тот же период количество дней антибиотикотерапии среди этих пациентов тоже снизилось, а результаты лечения улучшились. Авторы исследования подчеркивают, что полученные ими данные поддерживают многие введённые в клиническую практику за последние десятилетия инициативы, направленные на сокращение времени до начала лечения антибиотиками сепсиса.Заражение крови возникает в тот момент, когда в наш организм проникает какая-то бактерия, вызывающая немедленно системную и всеподавляющую иммунную реакцию. Иммунитет настолько жёстко сражается с этой бактерией, что может повреждать собственные ткани, а это провоцирует отказ органов и, как итог, смерть. Антибиотики приходят на помощь иммунитету и быстрее расправляются с бактериями - в этом случае иммунитет стихает, и человек выздоравливает. Сепсис каждый год приводит к 50 млн госпитализациям и 10 миллионов смертей, на долю заражения крови до сих пор приходится от 30% до 50% смертей всех госпитализированных пациентов.