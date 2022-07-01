Ускоренное лечение сепсиса антибиотиками не вызывает резистентности
В исследовании ученых из Мичигана приняли участие более полутора миллионов пациентов американских больниц. Оно убедительно показало, что более быстрое антибактериальное лечение заражения крови не приводит к злоупотреблению лекарствами из категории антибиотиков. Следовательно, эта стратегия не является одним из факторов развития проблемы антибиотикорезистентности. Более того, раннее начало применения антибиотиков - это один из ключевых подходов к успешному лечению сепсиса.
С 2013 по 2018 годы было скорректировано среднее время до введения первого антибиотика у пациента с сепсисом - оно в США сократилось на 37 минут. При этом за тот же период количество дней антибиотикотерапии среди этих пациентов тоже снизилось, а результаты лечения улучшились. Авторы исследования подчеркивают, что полученные ими данные поддерживают многие введённые в клиническую практику за последние десятилетия инициативы, направленные на сокращение времени до начала лечения антибиотиками сепсиса.
Заражение крови возникает в тот момент, когда в наш организм проникает какая-то бактерия, вызывающая немедленно системную и всеподавляющую иммунную реакцию. Иммунитет настолько жёстко сражается с этой бактерией, что может повреждать собственные ткани, а это провоцирует отказ органов и, как итог, смерть. Антибиотики приходят на помощь иммунитету и быстрее расправляются с бактериями - в этом случае иммунитет стихает, и человек выздоравливает. Сепсис каждый год приводит к 50 млн госпитализациям и 10 миллионов смертей, на долю заражения крови до сих пор приходится от 30% до 50% смертей всех госпитализированных пациентов.
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