Почему летом в жару отекают ноги у женщин

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Отёки могут быть признаком серьёзных заболеваний.Кровь становится гущеВ жару мы теряем больше жидкости, кровь становится гуще, отток по венам ног замедляется, из-за чего и появляются отёки. При высокой температуре воздуха организм пытается восстановить тепловой обмен и для этого расширяет кровеносные сосуды. На фоне такого изменения нередко обостряются уже имеющиеся проблемы, такие как варикозная болезнь.Меньше двигательной активностиОбычно в жару люди меньше двигаются — погода отбивает всё желание выходить на улицу. Длительное пребывание в статичном положении также способствует появлению отёков. Только при движении сокращаются мышцы голени, которые воздействуют на сосуды и стимулируют отток венозной крови от ног к сердцу. Поэтому работа в положении сидя или стоя, продолжительная поездка или перелёт также способствуют застою крови и появлению отёков.Провести короткую тренировку-разминку можно даже в офисе. Рассказали о нескольких упражнениях, которые помогут размять мышцы, в нашей статье.Нарушение водного балансаРабота венозной системы зависит и от рациона питания. Употребление солёных продуктов, тяжёлой пищи и быстрых углеводов делает кровь более вязкой, что негативно отражается на её оттоке. Кроме того, летом многие пытаются утолить жажду с помощью чая, сока, газировки или кофе — а они не помогают восстановить потерю жидкости в организме.Неудобная обувьНоги могут отекать из-за неудобной обуви. При ношении туфель на каблуках мышцы голени перегружены и напряжены, из-за чего они менее эффективно стимулируют отток венозной крови. Узкие тесные туфли оказывают давление на ткани стопы и сосуды, ухудшая кровообращение.Как избавиться от отёков во время жарыОтёки ног летом — достаточно распространённое явление. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.Подробнее о том, как правильно выбрать обувь для тренировок, рассказали в материале.Если отёки ног сопровождаются болезненными ощущениями и покраснением, высока вероятность того, что они сигнализируют о более серьёзных проблемах. В этом случае нужно срочно обратиться за консультацией к врачу-флебологу.Отёки также появляются при заболевании почек, сахарном диабете, хронической сердечной недостаточности. Зачастую это и следствие злоупотребления алкоголем. Кроме того, отёки могут быть признаком аллергической реакции или следствием травмы, которая вызвала сдавливание кровеносных сосудов. Как мы видим, причин их появления достаточно, поэтому при постоянных отёках самодиагностикой заниматься не стоит — лучше записаться на приём к врачу.