Ученые США выяснили, каким людям жизненно необходимо спать днем

Мы знаем, что маленьким детям необходим дневной сон. Но вот что насчет взрослых? Оказывается, им он тоже нужен, а некоторым даже может помочь решить определенные проблемы со здоровьем.Всякий раз, когда мы не высыпаемся, то весь день чувствуем себя плохо: может болеть голова, одолевать слабость и постоянная зевота, а в глазах появляется неприятное ощущение, как будто в них попал песок. Организму нужно минимум 7-8 часов, чтобы восстановить силы и нормально функционировать весь следующий день.Некоторые же умудряются спасаться дневным сном, если им позволяет график (удаленка, кстати, располагает прилечь на 30 минут). Если очень хочется спать, то даже полчаса сна могут улучшить ситуацию. Выспаться вы не выспитесь, конечно, но мозг «перезарядится», вы ощутите прилив бодрости.Отсюда вытекает вопрос: «А полезен ли дневной сон для нашего организма?» Ученые отвечают однозначно: да, полезен! Дневной сон, возможно, будут в скором времени прописывать как лекарство. Сразу несколько исследований установило его пользу для организма. Так, 20-минутный отдых днем улучшает многие показатели: память, концентрацию, снижает раздражительность и повышает настроение.Некоторым людям может быть не просто полезно, а даже необходимо спать днем, пишет британское издание Express. Речь идет о тех, кто страдает от гипертонии. Группа американских ученых провела исследование, после которого пришла к выводу: даже короткий дневной сон может понижать артериальное давление.«Сон в полдень снижает уровень артериального давления в той же степени, что и другие изменения в образе жизни. Например, сокращение потребления соли и алкоголя может снизить уровень артериального давления на 3–5 мм рт. ст. Таким же эффектом обладает и дневной сон», — говорит кардиолог Манолис Каллистратос.Если гипертоники будут спать днем, то давление будет понижаться, следовательно, значительно снижается риск сердечно-сосудистых катастроф. Так, например, шанс заполучить сердечный приступ уменьшается на целых 10%.