Дефицит железа: гепатолог объяснил, где и как мы его теряем

Гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов рассказал, почему и как возникает дефицит железа в организме.В последнее время дефицит железа стал повальной проблемой среди населения. От железодефицита страдает едва ли не половина населения, причем многие об этом даже не догадываются. Где же искать утечку?«Железа может не хватать по разным причинам. Например, когда человек много его теряет, и баланс становится отрицательным. Обычно мы получаем 10-20 мг этого элемента с пищей и столько же тратим. Если уходим в минус, то берем железо в кредит», — говорит эксперт.Использовав железа больше, чем его поступило с едой, организм начинает брать его из внутренних запасов. Но здесь больше про показатели ферритина (депо железа). Сегодня поговорим все же про железо.Одна из наиболее частых причин его дефицита — это кровопотери. Например, мы можем терять кровь и вместе с ней железо, получая различные травмы.Иногда этих кровопотерь мы не видим, потому что они проходят скрыто, например, может кровить в кишечнике. Сложность в том, что не всегда даже анализ крови может показать такие процессы.Женщины теряют железо во время месячных, особенно, если они очень обильные. В промежутках между циклами организм иногда даже не успевает восполнить эти потери.Если есть проблемы с кишечником, периодически беспокоят боли, важно держать на контроле желудок и проверять ЖКТ. Возможно, имеют место эрозии, язвы. Они также могут стать причиной кровопотерь.Геморрой также является фактором риска. Хорошая новость в том, что все перечисленные факторы можно устранить, если вовремя заняться решением проблемы.Поэтому, если проблема железодефицита для вас актуальна, не откладывайте ее решение в долгий ящик и постарайтесь как можно скорее установить причину.