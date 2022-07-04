Кусаются ли тараканы и чем ещё они могут быть опасны

Домашние тараканы также называются синантропными. Это значит, что они могут существовать только рядом с человеком. От людей им нужны еда, вода и убежище.Некоторые, такие как прусаки и чёрные, могут жить только в домах. А другие, например американские, также обитают на улице и в неотапливаемых нежилых помещениях.Из 30 видов тараканов, которые соседствуют с человеком, чаще всего можно встретить:рыжего прусака (Blattella germanica);чёрного (Blatta orientalis);американского (Periplaneta americana);австралийского (Periplaneta australasiae).Кусаются ли тараканыДа, все виды тараканов — а их более 4 500 — могут укусить. Но они делают это крайне редко. Несмотря на то, что у них очень сильные челюсти, они практически никогда не нападают на людей и домашних животных.Если они случайно укусят, то только чтобы попробовать, вдруг вы состоите из чего?то съедобного. Но обычно у них достаточно более вкусной пищи.Что делать, если вас укусил тараканСкорее всего, с вами это никогда не произойдёт. Но даже если это случится, укус будет выглядеть примерно так же, как после комара, мошки или клопа. То есть вы вряд ли обратите особое внимание на красный зудящий бугорок на коже.Обрабатывать укус таракана нужно так же, как и укусы других насекомых:Промойте кожу водой с мылом.Если есть отёк, приложите холодный компресс.При необходимости воспользуйтесь стероидным кремом или антигистаминными средствами.Обычно укусы проходят и не вызывают осложнений: в литературе не описано случаев аллергической реакции. Тем не менее в любые ранки можно занести инфекцию. Поэтому нельзя расчёсывать кожу, даже если очень чешется.Чем ещё опасны тараканыКак мы уже говорили, тараканы вряд ли вас когда?нибудь покусают. Но они всё равно могут навредить здоровью человека.Они вызывают аллергиюСлюна, фекалии и части хитинового покрова, например панцирь или лапки, могут вызывать у восприимчивых людей аллергию и астму.40–60% астматиков в городах имеют в крови иммуноглобулины E (антитела, участвующие в аллергических реакциях) к белкам тараканов.Как и при аллергии на пылевых клещей, симптомы ухудшаются, когда пыль поднимается в воздух. Они обычно включают:кашель;заложенность носа;хрипы;кожный зуд.Иногда также присоединяются инфекции уха и синуситы.Они переносят инфекцииНа тараканах нашли более 40 видов бактерий, часть из которых опасны для человека. Каких?то массовых вспышек именно из?за тараканов не было. Тем не менее они могут переносить, например:сальмонеллу;шигеллу — возбудитель дизентерии;кишечную палочку;синегнойную палочку;стрептококки;стафилококки.Как избавиться от таракановЕсть четыре основные стратегии борьбы с ними.Соблюдайте меры профилактикиТараканы очень быстро размножаются, поэтому даже один пробегающий мимо может стать частью огромной семьи.Следите, чтобы в доме не было щелей и трещин, особенно в кухнях и ванных. Осматривайте предметы, которые приносите в дом. Например, вы можете привезти таракана из отпуска в чемодане.Поддерживайте чистотуНе оставляйте на ночь грязную посуду, крошки на столах и капли в раковине. Регулярно мойте мусорное ведро от остатков пищи. Храните корм для животных в герметично закрытых контейнерах.Ставьте ловушкиУстановите ловушки на стенках шкафчиков, под раковиной, около мусорного ведра, рядом с вентиляцией и стоками.Используйте ядыЕсли все превентивные меры не помогли и тараканы всё-таки размножились, вы можете использовать инсектициды самостоятельно или вызвать дезинсекторов.