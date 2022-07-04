Что будет с организмом, если часто пить клюквенный сок
Научная работа, опубликованная в издании American Journal of Clinical Nutrition, показала, что регулярное употребление такого насыщенного антиоксидантами и витаминами продукта, как клюквенный сок, заметно способствует улучшению состояния людей, страдающих от ишемической болезни сердца. Кроме того, клюквенный сок полезен при заболеваниях мочевыводящих путей, а также в целом уменьшает вероятность развития инфекционных процессов*.
Клюквенный сок содержит большое количество антиоксидантов — веществ, которые помогают организму бороться с воспалением. Кроме того, в этом продукте есть довольно внушительный объем ценных для организма витаминов и минералов.
Другое исследование показало, что если ежедневно употреблять клюквенный сок на протяжении двух месяцев, то это эффективно уменьшает риск развития осложнений сердечно-сосудистых болезней. Еще один полезный эффект от употребления сока из клюквы — нормализация баланса кишечных бактерий. От правильного баланса бактерий в кишечнике зависит работа многих жизненно важных систем организма.
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