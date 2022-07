Что будет с организмом, если часто пить клюквенный сок

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как отразится на человеческом организме систематическое употребление клюквенного сока? Эксперты зарубежного портала Eat this, not that решили разобраться в этом вопросе.Научная работа, опубликованная в издании American Journal of Clinical Nutrition, показала, что регулярное употребление такого насыщенного антиоксидантами и витаминами продукта, как клюквенный сок, заметно способствует улучшению состояния людей, страдающих от ишемической болезни сердца. Кроме того, клюквенный сок полезен при заболеваниях мочевыводящих путей, а также в целом уменьшает вероятность развития инфекционных процессов*.Клюквенный сок содержит большое количество антиоксидантов — веществ, которые помогают организму бороться с воспалением. Кроме того, в этом продукте есть довольно внушительный объем ценных для организма витаминов и минералов.Другое исследование показало, что если ежедневно употреблять клюквенный сок на протяжении двух месяцев, то это эффективно уменьшает риск развития осложнений сердечно-сосудистых болезней. Еще один полезный эффект от употребления сока из клюквы — нормализация баланса кишечных бактерий. От правильного баланса бактерий в кишечнике зависит работа многих жизненно важных систем организма.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний