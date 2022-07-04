Эксперт рассказала о пользе утренних ритуалов
Утренние ритуалы — это возможность начать каждый новый день своей жизни с правильного настроя.
Эти маленькие «дела» позволяют побыть с собой, настроиться на нужный лад и просто насладиться утром.
Ритуалы у всех разные: кто-то медитирует, кто-то слушает аудиокнигу или подкаст, кто-то бегает, а кто-то садится и пишет планы на день.
Скажете, ничего сложного? Так и есть, но многие из нас не находят времени на эти маленькие дела. А ведь эта утренняя стабильность очень важна.
«Объясню свою мысль с точки зрения науки. В нашей нестабильной жизни очень много стресса. А что такое стресс? Это реакция организма на новизну. Когда наш мозг встречает что-то, что выбивается из шаблона, он начинает паниковать. Эта „новизна“ заставляет кортизол подскакивать и, как следствие, вы нервничаете», — говорит эксперт.
Если в вашей жизни слишком много новизны, внесите в нее стабильность. Вот зачем нам нужны ритуалы.
Если ваше утро каждый день начинается с приятных мелочей, которые мы повторяем снова и снова, мы находимся в стабильном состоянии, заземляемся, успокаиваемся, гормональный фон приходит в порядок.
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