Эксперт рассказала о пользе утренних ритуалов

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Доктор Наталья Либеранская объяснила, как постоянные утренние ритуалы влияют на наше здоровье и самочувствие.Утренние ритуалы — это возможность начать каждый новый день своей жизни с правильного настроя.Эти маленькие «дела» позволяют побыть с собой, настроиться на нужный лад и просто насладиться утром.Ритуалы у всех разные: кто-то медитирует, кто-то слушает аудиокнигу или подкаст, кто-то бегает, а кто-то садится и пишет планы на день.Скажете, ничего сложного? Так и есть, но многие из нас не находят времени на эти маленькие дела. А ведь эта утренняя стабильность очень важна.«Объясню свою мысль с точки зрения науки. В нашей нестабильной жизни очень много стресса. А что такое стресс? Это реакция организма на новизну. Когда наш мозг встречает что-то, что выбивается из шаблона, он начинает паниковать. Эта „новизна“ заставляет кортизол подскакивать и, как следствие, вы нервничаете», — говорит эксперт.Если в вашей жизни слишком много новизны, внесите в нее стабильность. Вот зачем нам нужны ритуалы.Если ваше утро каждый день начинается с приятных мелочей, которые мы повторяем снова и снова, мы находимся в стабильном состоянии, заземляемся, успокаиваемся, гормональный фон приходит в порядок.