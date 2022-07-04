Диетологи дали пять советов, как не набрать вес во время отпуска

Несмотря на то, что отпуск – это пора, когда, наконец, можно позволить себе ни о чем не задумываться, многим не нравится возвращаться к работе с лишними килограммами, которые прилипают к телу буквально за считанные дни. Чтобы избежать этого, специалисты дали несколько советов, которые помогут насладиться отпуском и не набрать дополнительного веса.Соблюдение питьевого режима. В жаркие дни людей мучает жажда, они активно теряют влагу. Чтобы восстановить водный баланс не надо пить пиво, сладкую газировку или фруктовый сок. Все это содержит множество углеводов, а жажду не утолит. Стоит заменить все напитки простой или минеральной водой, она восстановить уровень жидкости и не приведет к набору веса.Употреблять много овощей. Это дополнительная клетчатка, которая помогает пищеварению. Кроме того, овощи позволяют съесть меньше калорийной пищи, следовательно – меньше набрать вес.Третий пункт касается перекусов между основными трапезами. Незаметный стаканчик попкорна или рожок с мороженым способен отложится на талии, если регулярно злоупотреблять им. Иногда жажду ошибочно принимают за голод. Вместо перекуса лучше выпить воды.Десерты лучше урезать, добавляя к ним побольше свежих фруктов, это уменьшит калорийность блюда и добавит в него витаминов и клетчатки. Если хочется мороженого – лучше сперва съесть один шарик, и подождать какое-то время, может больше и не захочется.Главный пункт списка советов – активный отдых. Даже на пляже можно не лежать на шезлонге, а играть в волейбол или фрисби, окунаться в воду или устраивать легкие пробежки по кромке прибоя.