Диетолог Игнатикова: популярный вариант завтрака является одним из худших

Диетолог и терапевт Елена Игнатикова сообщила, что популярное у россиян сочетание хлеба с колбасой на самом деле является одним из самых худших вариантов блюд, которые только возможны на завтрак.«Бутерброд с колбасой на завтрак, как для взрослого, так и для ребенка, является одним из худших вариантов завтрака», - сказала в интервью диетолог Игнатикова.Эксперт подчеркнула, что колбаса является продуктом, который можно употреблять не чаще чем один раз в неделю. В любом случае вариант бутерброда с кусочком нежирного вареного мяса предпочтительнее любой колбасы. Игнатикова убеждена, что колбасные изделия не могут быть высококачественными, на их изготовление не может идти хорошее свежее мясо.«В колбасу порой добавляют мясо не первой свежести, куриную кожу или более жирные части, которые содержат насыщенные жиры, повышающие уровень холестерина в крови», - заметила эксперт.Также медик напомнила, что ряд исследований связывают употребление переработанного мяса в виде разнообразных колбас с повышенным риском онкозаболеваний, в частности, колоректального рака. Кроме того, колбасы и сосиски отливаются высокими дозами соли, и их регулярное поедание чревато развитием сосудистых проблем, склонностью к гипертонии.