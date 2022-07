Что будет, если выпивать по четыре литра воды ежедневно

Как правило, эксперты рекомендуют выпивать по два литра воды ежедневно. Однако Национальные академии наук, инженерии и медицины (США) считают, что суточная норма потребления этой жидкости составляет четыре литра для мужчин и три — для женщин.Несмотря на эти рекомендации, количество воды, которое необходимо именно вам, во многом зависит от того, насколько вы физически активны и есть ли у вас лишний вес, говорится в материале. Употребление жидкости в нужном объеме позволит избежать обезвоживания, уменьшит риск образования камней в почках, поможет похудеть и придаст коже свежий вид.По данным исследования, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболеваемости, 43% взрослых каждый день употребляют меньше рекомендуемой нормы жидкости, а 7% признаются, что вообще не пьют воду.Автор Eat This, Not That Кайла Гарритано провела эксперимент, в ходе которого выпивала один галлон воды (3,8 литра) за сутки в течение 30 дней. Гарритано отметила, что она активная женщина немного моложе 30 лет с ростом 160 сантиметров, и такой объем жидкости для нее превышает рекомендуемую норму. Автор следила за своим состоянием и обращала внимания на изменения в организме, происходившие на фоне ежедневного употребления галлона воды. Вот что она заметила:1. Вздутие живота случается режеВода способствует правильной работе пищеварительного тракта.Если употреблять эту жидкость в недостаточном количестве, может начаться запор и вздутие. Выпивая по галлону воды в сутки, автор стала реже сталкиваться с такими проблемами.2. Стала болеть головаГоловные боли являются одним из последствий обезвоживания. Однако такая же проблема может начаться, если употреблять слишком много жидкости. В этом случае в организме может возникнуть гипонатриемия — снижение концентрации натрия. Это происходит, если в теле удерживается большая часть воды. Кроме головной боли гипонатриемия вызывает тошноту, усталость и спутанность сознания.3. Пришлось постоянно бегать в туалетРазумеется, это ожидаемо. Но слишком большой объем воды может усилить нагрузку на почки, что может привести к различным негативным эффектам.4. Стало чаще хотеться питьЖурналистка отметила, что она стала чаще испытывать жажду. Особенно это было заметно в первые две недели эксперимента. Жажда начиналась в том случае, если автор ничего не пила в течение часа.5. Ощущение сытости стало дольше сохранятьсяПроведенные исследования показали, что вода помогает превращать накопленный жир в топливо. Таким образом, расходуется больше энергии за счет сжигания жировых отложений, и человек меньше хочет есть. Автор эксперимента дольше чувствовала себя сытой, и это помогло ей отказаться от перекусов, в ходе которых мы, как правило, мы употребляем нездоровую пищу."Если я продолжу выпивать по галлону воды в день, это, вероятно, поможет мне похудеть, потому что я перестала получать лишние калории", — написала журналистка.ВыводыАвтор пришла к выводу, что ей не нужно постоянно употреблять по галлону жидкости в сутки. Гарритано отметила, что эта привычка может принести определенную пользу, но она не хочет постоянно думать о том, сколько ей еще осталось выпить воды до суточной нормы. Журналистка намерена увеличить потребляемый объем жидкости в том случае, если она захочет похудеть.Галлон — мера объема в английской системе мер, равная от 3,79 до 4,55 литра (в разных странах существуют разные трактовки). Английский галлон соответствует 4,5461 литра, американский — 3,78541 литра.