Семь опасных последствий недостатка магния в организме

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Дефицит такого минерала, как магний, опасен для здоровья. При некоторых заболеваниях (болезни, связанные с употреблением алкогольных напитков, а также сахарный диабет, хроническая диарея, глютеновая болезнь, мальабсорбция) вероятность дефицита этого элемента ещё больше возрастает. А вот по каким признакам можно понять, что вы не получаете достаточно магния.Существуют семь ключевых признаков, указывающих на дефицит магния в организме.Спазмы мышцЕсли вы замечаете тремор, мышечные судороги, то, возможно, вам не хватает магния. Исследование также показывает, что пищевые добавки с магнием не особо эффективны для облегчения таких спазмов у пожилых. Также нужно понимать, что эти спазмы могут быть вызваны и другими причинами: например, чрезмерным употреблением кофеина, стрессом, приёмом лекарств, нервно-мышечными болезнями. Аритмия. Она может стать причиной возникновения головокружения, боли в груди, одышки, обмороков, сильной утомляемости. Иногда также аритмия способна привести к сердечной недостаточности или инсульту. Гипертония. Научные исследования показывают, что из-за недостатка магния может повысится давление, а это увеличивает риск развития болезней сердца.ОстеопорозПри таком заболевании кости становятся слабыми, а значит, повышается вероятность переломов. Помимо недостатка магния, на возникновение остеопороза может влиять получение недостаточного количества витаминов D и К, процесс старения, малоподвижный образ жизни. Слабость мышц и усталость. Если вы ощущаете умственную или физическую слабость, истощение, то это может быть признаком недостатка магния. Помимо этого, на дефицит магния указывает мышечная слабость. Астма. Учёные считают, что у тех, кому не хватает магния, кальций накапливается в мышцах, которые выстилают дыхательные пути в лёгких. В результате эти дыхательные пути сужаются и человеку становится сложнее дышать. Расстройства психики. У человека при недостатке магния может возникнуть апатия, депрессия, делирий, кома.