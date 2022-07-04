Хороший сон официально стал показателем крепкого здоровья

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Достаточный по продолжительности сон теперь официально считается маркером крепкого здоровья в США. Для соответствия этому критерию необходимо, чтобы человек по ночам спал от 7 до 9 часов.Американская кардиологическая ассоциация, представляющая собой собрание ведущих кардиологов Америки, включила адекватную длину сна в перечень признаков крепкого здоровья. В новых рекомендациях утверждается, что идеальное количество сна должно составлять от 7 до 9 часов каждую ночь. И если человек не получает этого количества, то одним компонентом здоровья в его списке становится меньше.В 2010 году ассоциация опубликовала список из 7 показателей адекватного сердечно-сосудистого здоровья. В него входили правильное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек вроде курения и нормальные показатели артериального давления. Соответствие всем этим пунктам являлось фактором, который значительно увеличивал вероятность длительной продолжительности жизни. Другими словами, людям предлагалось строго следовать предложенным в списке пунктам, чтобы жить долго и счастливо.И вот теперь тут появился 8-й пункт, который ранее в данный список не входил. Эксперты подчеркивают, что сон влияет на всё здоровье целиком. И люди, обладающие здоровым сном, гораздо лучше управляют и другими факторами риска вроде веса, артериального давления и опасности развития диабета второго типа. Современные технологии позволяют человеку более эффективно следить за качеством сна, их тоже нужно использовать.