Почему в жару хочется спать

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В жару хочется пить, больше времени проводить в воде и есть прохладную пищу, а еще спать. Последний пункт кажется не самым логичным, ведь заснуть, когда в квартире духота, весьма сложно. Однако специалисты доказали – именно трансформации, которые происходят с нашим организмом в жару, клонят нас в сон.Вы тратите много энергии на то, чтобы остытьПотовые железы в жаркую погоду работают особенно активно. Кровообращение также ускоряется, и организм расходует запасы глюкозы. Таким образом, энергия растрачивается, даже если вы не работаете и не занимаетесь спортом. Отсюда усталость и желание поспать посреди дня.У вас снижается кровяное давлениеИз-за того, что кровеносные сосуды в жару расширяются, давление падает. Снижение артериального давления приводит к тому, что в мозг начинает поступать меньше крови. Меньший приток крови провоцирует головокружение, снижение работоспособности и сонливость.Вам не хватает жидкостиВ жару организм как никогда озабочен терморегуляцией. Эта одна из причин, по которой мы потеем – так тело пытается охладиться и не допустить перегрева. Однако в процессе терморегуляции человек активно теряет влагу, и если не восполнять водный баланс можно столкнуться с неприятными последствиями.Дело в том, что влага участвует во многих важных процессах в организме, и без нее ему приходится нелегко. Вот почему так важно пить много воды в жару.