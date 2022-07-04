Главный гематолог Петербурга: как часто можно сдавать кровь и кому нельзя это делать

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Не важно, для чего вы планируете сдать донором: желание помочь ближнему или получить вознаграждение. В любом случае количество раз, когда вы сможете сдать кровь без вреда для здоровья, ограничено.Быть донором — очень хорошее и правильное дело. Особенно, если вы обладаете редкой группой крови: возможно, однажды именно ваша кровь спасет кому-то жизнь.Впрочем, в массовой культуре часто можно встретить примеры, когда герой книги, фильма или сериала сдает кровь для того, чтобы быстро заработать денег — и в итоге падает в обморок от изнеможения.А сколько раз на самом деле можно сдавать кровь без вреда для здоровья? Разбираемся вместе со специалистами.главный гематолог по Санкт-Петербургу, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н.- Цельная кровь или компоненты крови можно сдавать либо на станциях переливания крови, либо в отделениях переливания крови, то есть в специальных учреждениях, которые этим занимаются. Изначально желающий сдать кровь попадает в регистратуру, заполняет анкету о состоянии своего здоровья и образа жизни. Затем делается анализ крови из пальца, и от этого результата анализа зависит, сможет ли человек стать донором.Но вообще каждый потенциальный донор проходит медицинское обследование — берется целый спектр лабораторных исследований. Так, если выявляются какие-то хронические заболевания, которые могут воспрепятствовать быть донором, то такой человек не может сдавать кровь. Это касается таких инфекций, как ВИЧ, гепатит, сифилис, естественно, при наличии таких заболеваний быть донором нельзя.Далее осматривает такого пациента врач-трансфузиолог, который определяет, какие компоненты крови можно получить от донора. Также он делает допуск к процедуре донации.Сама процедура донорства осуществляется в комфортных для донора условиях, в специальных донорских залах с удобными креслами. И кровь можно получать от пациента либо самотеком, как при обычном анализе крови из вены, так и с помощью специальных аппаратов, которые забирают отдельные компоненты крови, допустим, тромбоциты, эритроциты. В этом случае время процедуры увеличивается.Если в обычных условиях сдача цельной крови — это 15 минут, то при сдаче тромбоцитов, эритроцитов или гормоцитов — время может увеличиться до 2 часов.После донации каждому донору дается справка, что он сдал в этот день кровь или ее компоненты, а также денежная компенсация на питании.Вообще сколько раз можно в год? Считается, что мужчины могут сдавать 5 раз, женщины — 4 раза без всякого время для здоровья, но в зависимости от индивидуальных условий некоторые доноры проходят эту процедуру немного чаще.Надо сказать, что нанесение татуировок или пирсинга в учреждениях без специальной лицензии может стать препятствием к тому, чтобы быть донором и такому потенциальному донору нужно ждать полгода для того, чтобы сдать кровь. Этот период нужен для того, чтобы если все-таки при этой манипуляции в организм была занесена какая-то инфекция — она показалась. Как раз этот период — полгода — требуется для того, чтобы впоследствии анализы могли выявить одно из таких заболеваний, которое передается именно в не медицинских салонах.Кстати, в России не такие жесткие ограничения, как в мире, в соответствии с критериями ВОЗ. В России ограничения следующие: кровь может сдать любой человек старше 18 лет, при этом его вес должен быть не менее 50 килограммов.Руководитель социального проекта DonorSearch.org- Сколько доноры сдают крови за раз? За одну процедуру у донора берут не более 450 мл крови. Еще немного крови (в среднем до 20 мл) потребуется для проведения медицинского обследования. Это безопасная для здоровья норма, так как в нашем организме циркулирует приблизительно 4,5–5,5 литра крови. Объем циркулирующей крови зависит от роста донора и его веса.Кроме цельной крови, можно сдавать ее фрагменты. Давайте разберемся, что это значит.Можно сдавать плазму. Плазма нужна пострадавшим от травм и ожогов, онкологическим пациентам, при болезнях печени, а также используется для изготовления медицинских препаратов. В ходе процедуры плазмафереза кровь донора проходит через одноразовую «систему»: плазма отделяется, а остальные компоненты крови возвращаются в кровяное русло донора.В приказе №1166н (Приложение №5 к Порядку прохождения донорами медицинского обследования) говорится, что допускается сдавать не более 16 литров плазмы за один календарный год.Если у больного очень низкое содержание тромбоцитов в крови и возможны смертельно опасные кровотечения, ему нужны переливания донорских тромбоцитов. Процедура, в ходе которой из донорской крови выделяются только тромбоциты, а остальные компоненты возвращаются донору, называется тромбоцитаферезом.При прерывистом тромбоцитаферезе у донора берут кровь отдельными порциями, из каждой порции выделяют тромбоциты, а затем возвращают донору остальные компоненты. Современная технология аппаратного тромбоцитафереза позволяет производить взятие крови, выделение тромбоцитов и возвращение остальных компонентов непрерывно и автоматически.Сколько раз в год можно сдавать тромбоциты? Некоторые центры крови устанавливают ограничение до 10 донаций в год.Изредка при тяжелых инфекционных осложнениях больному могут понадобиться переливания донорских лейкоцитов, точнее, определенной их разновидности — гранулоцитов. Переливания гранулоцитов могут понадобиться пациентам после интенсивной химиотерапии или после трансплантации костного мозга.Допустимое число донаций гранулоцитов — не более 3.Регулярной сдачи гранулоцитов в больницах нет, потому что нужны они только в исключительных случаях. Кроме того, поскольку срок жизни гранулоцитов короток, их нельзя запасти впрок: переливание их больному обычно проводится в течение нескольких часов после сдачи донором этих клеток — гранулоцитафереза, или лейкоцитафереза.Наконец, существует эритроцитаферез, то есть выделение эритроцитов из донорской крови с возвращением остальных компонентов донору. Эта процедура позволяет получить больше эритроцитов, чем при сдаче стандартной дозы цельной крови.Эритроцитарную массу (двойная доза — 400 мл) можно сдавать не более двух раз в год.