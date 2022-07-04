Ревакцинация через каждые 6 месяцев станет нормой на долгие годы

Человечеству придется привыкнуть к необходимости ревакцинироваться от коронавируса каждые шесть месяцев. Об этом заявил известный австралийский фармацевт Трент Твоми, который сослался на собственные расчёты.Ношение масок и ревакцинация от коронавируса каждые 6 месяцев станет новой нормой на протяжении многих будущих лет, как полагает президент Фармацевтической ассоциации Австралии Трент Твоми. На основе собственных смоделированных прогнозов он рассчитал, что для человечества лучше через каждые 6 месяцев проходить через ревакцинацию. Кроме того, ношение масок, которые так сильно раздражают многих людей, тоже следует сохранить в силе.Австралийский учёный считает, что так называемые бустерные вакцины от коронавируса должны стать для человечества такой же необходимостью, как и ежегодные прививки от гриппа, разве что против COVID-19 их придется делать не раз в год, а каждые полгода. При этом, вполне возможно, в будущем разработают препараты, которые будут эффективны на протяжении целого года. Многие страны, включая Израиль и Германию, объявили о том, что будут рекомендовать своим гражданам проходить через ревакцинацию каждые шесть месяцев.Масочный режим отменяется во многих государствах, и ношение масок стало рекомендованным на территории почти всей России. Людям не нравится использование масок, и они стремятся избавиться от них как можно скорее. В этой связи внедрение масочного режима на долгие годы не кажется тем инструментом, который будет особенно позитивно воспринят человечеством.