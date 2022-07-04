Самые частые врачебные ошибки: чем они могут обернуться для пациентов

От ошибок в работе или жизни не застрахован никто. Но если речь идет о враче и лечении больного — цена ошибки может быть слишком высокой. Однако, от врачебных ошибок не застрахован ни врач, ни пациент — это человеческий фактор.Как и в любой деятельности, в медицине тоже возможны ошибки, связанные с диагностикой, лечением или реабилитацией. Но в отношении собственного здоровья и жизни мы воспринимаем подобные ошибки тяжелее и эмоциональнее, чем в других сферах. Важно подчеркнуть — не всегда эти ошибки критичны и неисправимы, зачастую они не наносят серьезного вреда. Но бывает и так, что из-з ошибки хирурга, терапевта или акушера семьи теряют близких людей.Еще в 2013 году было опубликовано глобальное исследование, которое обнаружило — самые частые ошибки возникают в отношении диагностики инфекций в области мочевыделительной системы, воспаления легких, недостаточности сердца, почек и онкологии. Кроме того, опрос Consumer Reports показал, что чаще ошибаются врачи поликлинического звена, недели те, кто ведет пациентов в стационарах. «Доктор Питер» расспросил Ольгу Бердникову, терапевта, нефролога о врачебных ошибках и их последствиях.В нашей стране статистики нетВ России не ведется учет врачебных ошибок, практически не проводится никаких исследований по этой проблеме. Поэтому статистику мы берем в основном из зарубежных источников. Самыми обидными считаются те медицинские ошибки, которые возникают из-за недостаточной квалификации врача, в результате чего назначается неправильное лекарство или курс лечения в целом. Человек получает многочисленные побочные действия препаратов, и при этом для терапии основного заболевания, с которым он обращается, никакой пользы такое лечение не дает. И конечно, возможны ошибки из-за невнимательности врача — из-за усталости, стресса или других влияющих факторов.Так, например, в штате Калифорния был зафиксирован вопиющий случай, когда пациент проснулся после наркоза, а оперировавший его хирург с ужасом обнаружил, что удалил ему не ту почку. Здоровая почка была удалена в связи с тем, что в карте пациента она была помечена как больная.Важно их признаватьОшибки случаются, от этого не застрахован самый опытный специалист. Но самое главное — вовремя их признавать! Так, в Астрахани умер пациент из-за неправильного введения препарата железа. Пациенту был назначен препарат, который вводится внутримышечно, но врач по ошибке прописал в карте введение его внутривенно.Медсестра знала об особенностях введения, и на коробке было написано, что препарат следует вводить внутримышечно, но она исполнила назначение врача, введя препарат внутривенно. В итоге у пациента случился анафилактический шок, и он умер в коридоре поликлиники. Для врача и медсестры это закончилось уголовным сроком.Врачу нужно постоянно учитьсяГлавный завет медицины — не навреди. Именно поэтому врачи учатся всю свою жизнь, повышают уровень своих знаний для оказания эффективной помощи пациентам. И большая часть врачебных ошибок может быть предотвращена, если доктор уверен в своих знаниях, он провел все необходимые исследования перед постановкой диагноза и назначением лекарства.Врач не должен быть равнодушнымСейчас мы сталкиваемся чаще всего с другой причиной врачебных ошибок — это равнодушие к пациенту, равнодушие к его проблеме, в результате чего человек получает очень короткие рекомендации, часто не понимая, как их выполнять. Причем зачастую он боится или просто не успевает за короткий прием задать врачу дополнительные вопросы!Нередко пациент просто боится обидеть врача и пойти к другому специалисту, чтобы послушать второе мнение и убедиться в необходимости выполнения серьезных видов лечения, таких как операции, химиолечение, облучение.Поэтому врачи могут дать ценный совет пациентам, которые боятся врачебных ошибок. Если вы чувствуете какие-то сомнения в назначениях вашего доктора, если вы чувствуете, что возможно вас не дообследовали — стоит обратиться к еще одному специалисту. Это называется — получить второе мнение. Сейчас все возможности для этого существуют. Дополнительная консультация, проведение обследования у другого врача, особенно ели речь идет о тяжелых заболеваниях, позволит вам быть уверенным в правильности лечения и обезопасить себя от возможных врачебных ошибок.Какие врачебные ошибки наиболее часты?Если говорить о медицинских исследованиях, наиболее частая ошибка — это назначение инвазивных, а потому потенциально опасных процедур диагностики там, где можно обойтись без них. Это могут быть ФГДС, колоноскопия, рентген с контрастом. Эти процедуры должны иметь совершенно четкие показания к назначению и проводиться только опытными врачами под строгим контролем (желательно — визуальным).Вторая проблема — назначение препаратов, которые могут вызвать побочные эффекты, которые не распознаются или игнорируются. Важно тщательно и индивидуально подбирать препараты, это нужно для того, чтобы они были максимально эффективны, но при этом не давали реакции.