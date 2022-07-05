Почему нам нужны продукты с пребиотиками: что следует включить в рацион
Научно установлено: большая часть иммунных клеток сконцентрирована в кишечнике, поэтому от его состояния зависят почти все функции организма – кишечный микробиом определяет наше настроение, самочувствие и общее состояние здоровья. Именно для его поддержания нам нужны продукты с пребиотиками – они обеспечивают пищей здоровые кишечные бактерии, способствуют их размножению и росту.
Что такое пребиотики. Большинство пребиотиков представляют собой неперевариваемые углеводы (клетчатку), такие как инулин или олигофруктоза. Какие же продукты содержат их?
Чем отличаются от пробиотиков. Пробиотики сами по себе являются полезными микроорганизмами – например, это лактобактерии (молочнокислые бактерии). Пребиотики – это то, чем питаются полезные бактерии кишечника.
Продукты с пребиотиками, которые можно включить в рацион.
Чеснок. Его клетчатка эффективно поддерживает кишечный микробиом. Специалисты советуют употреблять чеснок вместе с натуральным йогуртом.
Лук. Он содержит значительное количество инулина.
Лук-порей. Также является «суперпищей» для здоровых кишечных бактерий.
Бананы. Относятся к числу фруктов с самым большим пребиотическим потенциалом: вдобавок помимо олигофруктозы и пектина содержат ценные минералы, такие как магний , железо, калий.
Пастернак. Содержит инулин и, таким образом, способствует росту здоровых кишечных бактерий.
Топинамбур. Также является одним из лучших пребиотических продуктов – содержит не только пребиотики для здоровой кишечной флоры, но и много витаминов, минералов.
Рожь. Будучи пребиотическим продуктом, который обеспечивает кишечные бактерии необходимой энергией, рожь содержит еще витамины группы В и витамин Е.
Овсянка. Исследовательские данные говорят, что кишечная флора людей, которые, съедали 60 граммов овсяной каши в день, улучшилась всего за одну неделю.
Артишоки. Богатые инулином, они укрепляют здоровье кишечной микрофлоры, обеспечивают организм кальцием, железом, бета-каротином.
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