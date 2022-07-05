Почему нам нужны продукты с пребиотиками: что следует включить в рацион

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Продукты, содержащие пребиотики, обеспечивают рост здоровых микроорганизмов в кишечнике и регулируют пищеварение.Научно установлено: большая часть иммунных клеток сконцентрирована в кишечнике, поэтому от его состояния зависят почти все функции организма – кишечный микробиом определяет наше настроение, самочувствие и общее состояние здоровья. Именно для его поддержания нам нужны продукты с пребиотиками – они обеспечивают пищей здоровые кишечные бактерии, способствуют их размножению и росту.Что такое пребиотики. Большинство пребиотиков представляют собой неперевариваемые углеводы (клетчатку), такие как инулин или олигофруктоза. Какие же продукты содержат их?Чем отличаются от пробиотиков. Пробиотики сами по себе являются полезными микроорганизмами – например, это лактобактерии (молочнокислые бактерии). Пребиотики – это то, чем питаются полезные бактерии кишечника.Продукты с пребиотиками, которые можно включить в рацион.Чеснок. Его клетчатка эффективно поддерживает кишечный микробиом. Специалисты советуют употреблять чеснок вместе с натуральным йогуртом.Лук. Он содержит значительное количество инулина.Лук-порей. Также является «суперпищей» для здоровых кишечных бактерий.Бананы. Относятся к числу фруктов с самым большим пребиотическим потенциалом: вдобавок помимо олигофруктозы и пектина содержат ценные минералы, такие как магний , железо, калий.Пастернак. Содержит инулин и, таким образом, способствует росту здоровых кишечных бактерий.Топинамбур. Также является одним из лучших пребиотических продуктов – содержит не только пребиотики для здоровой кишечной флоры, но и много витаминов, минералов.Рожь. Будучи пребиотическим продуктом, который обеспечивает кишечные бактерии необходимой энергией, рожь содержит еще витамины группы В и витамин Е.Овсянка. Исследовательские данные говорят, что кишечная флора людей, которые, съедали 60 граммов овсяной каши в день, улучшилась всего за одну неделю.Артишоки. Богатые инулином, они укрепляют здоровье кишечной микрофлоры, обеспечивают организм кальцием, железом, бета-каротином.