10 признаков высокого сахара в крови

Повышение УРОВНЯ САХАРА в крови может быть обусловлено не только приемом пищи. Обратите внимание на эти тревожные симптомы, при их обнаружении следует немедленно обратиться ко врачу.Высоким уровнем сахара в крови или гипергликемией называют состояние, когда концентрация глюкозы в крови становится выше положенного уровня. Важно знать признаки высокого сахара, а также незамедлительно обратиться ко врачу при их частом появлении. Для определения уровня сахара в крови существуют соответствующие аналазы.10 сигналов повышенного сахара в кровиОткуда берется сахар в крови?Мы получаем глюкозу из еды, большинство продуктов в большей или меньшей степени повышают сахар в крови. Сильнее всего уровень глюкозы повышается от углеводов, но жиры и даже клетчатка тоже оказывают влияние на этот уровень. Для большинства людей повышение уровня сахара в крови является естественным явлением.Когда ты съедаешь что-то сладкое или наполненное углеводами, твоя поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, необходимый для переработки глюкозы гормон. Остатки глюкозы хранятся в печени, это энергетический резерв организма.Здоровый организм самостоятельно регулирует концентрацию глюкозы в крови.Однако, при наличии диабета или резистентности к инсулину организм не может производить столько инсулина, сколько требуется, глюкоза не может быть переработана должным образом. Далее перечислены основные признаки высокого сахара у женщин и мужчин, при их регулярном обнаружении следует обратиться ко врачу.Признаки гипергликемииУсталость – постоянная усталость, слабость, сонливость не являются специфическим симптомом, состояние свойственно как для высокого, так и для низкого уровня сахара в крови;Головная боль – разобраться, с какой именно головной болью ты имеешь дело, может быть сложно. Любая новая хроническая боль в голове – это повод пообщаться с врачом;Размытое зрение – при избыточном количестве глюкозы в крови ее влияние распространяется на сетчатку, это называют диабетической ретинопатией. В результате человек видит все размыто, перед глазами всплывают точки или пятна;!Учащенное мочеиспускание – избыток глюкозы влияет и на почки, они ответственны за выведение лишней жидкости из крови. Слишком высокая концентрация глюкозы наносит вред кровеносным сосудам в почках, фильтрация становится менее эффективной, позывы к мочеиспусканию становятся более частыми;Усиление жажды – сильная жажда возникает как следствие учащенного мочеиспускания;Другие симптомы – проблемы с концентрацией внимания, сухость во рту, усиление голода, спутанность сознания, отдышка, зуд и шелушение кожных покровов – это тоже признаки высокого сахара в крови.При наличии диабета следует соблюдать индивидуальный план питания, рекомендованный врачом. Изменения в состоянии приходят только с изменениями в образе жизни, это касается не только питания, но и физической активности. Универсальной диабетической диеты не существует, но есть общие принципы организации питания – ограничение сладкого и увеличение потребления клетчатки.Сложность лечения будет зависеть от разных обстоятельств, в первую очередь от диагноза – диабет первого или второго типа. Терапия включает в себя мониторинг уровня глюкозы и других показателей в крови и моче, управление питанием, физические упражнения, в некоторых случаях – инсулинотерапию. Диабет – это состояние управлять которым бывает сложно, чем раньше диагностировано заболевание – тем выше шансы на сохранение продолжительности и качества жизни. Поэтому при обнаружении признаков высокого сахара в крови нельзя оставаться равнодушным.