5 главных причин, почему растет давление вечером и ночью

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Люди, страдающие от повышенного давления, зачастую отмечают определенные закономерности в изменении показателей. Чаще высоким давление бывает в дневные часы, но возможно его повышение вечером и ночью.Все причины повышения давления можно разделить на относительно безопасные, связанные с образом жизни и более серьезные, указывающие на проблемы со здоровьем. В нормальных условиях, если человек здоров, артериальное давление к периоду отхода ко сну должно постепенно снижаться. В ночные часы, пока человек спит, оно должно быть низким, поскольку регулируется активностью блуждающего нерва.Если же в результате различных патологий нарушается регуляция тонуса вегетативной нервной системы, возможны подъемы и даже резкие скачки давления. «Доктор Питер» совместно с терапевтом, эндоскопистом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко разбирались в причинах повышения давления вечером и по ночам часы.Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетомВнешние влияния: что повышает давлениеСчитается, что у гипертоников давление может повышаться к вечеру за счет банального утомления организма, постепенного истощения энергетических ресурсов. Это стимулирует стрессовые реакции — выделение гормонов, усиливающих тонус мышц и активность сердца, что становится причиной повышения давления, дополнительно нагружая сердце. Кроме того, провокаторами повышения давления могут быть определенные внешние воздействия. Это:Поздний и очень плотный прием пищи.Прием напитков со стимулирующими компонентами — кофеином, танином.Эмоциональный стресс, переживания.Длительное нахождение за компьютером, работа с гаджетами.Постоянное недосыпание.Прием определенных лекарств.Употребление алкоголя.Все эти провокаторы вполне устранимы, поэтому возможно скорректировать скачки давления, просто изменив свой образ жизни, питание или режим работы.Влияет ли возраст?Уже известно, что давление постепенно растет с возрастом, хотя это не обязательный признак старения. Гипертония формируется за счет изменений в стенках артерий — это потеря их эластичности, кальцинирование, образование атеросклеротических бляшек, снижение чувствительности рецепторов к стимулам, гипоксия тканей, изменения веса и гормональные факторы. Все эти влияния могут приводить к повышению давления, включая ночные и вечерние его подъемы.Особенно типично для возрастной гипертензии повышение уровня верхнего давления. Это связано со стойким спазмом сосудов из-за нарушений в регуляции в системе ренин-альдостерон. Поэтому в вечерние часы уровень давления у пожилых людей особенно остро реагирует на любые стрессы — физические или психоэмоциональные. Последствия такой гипертонии достаточно опасны. Гипертонические кризы могут случиться поздним вечером или даже среди ночи.Ночное апноэ и храп повышают давлениеПовышение уровня давления возможно за счет нарушений сна — синдрома ночного апноэ с остановками дыхания и храпом. В результате подобных расстройств уровень кислорода крови может критически снижаться, причем буквально за минуту. Гипоксию тело воспринимает как стресс, активизируя защитные механизмы. Увеличивается уровень стрессорных гормонов, усиливается работа сердца и спазм артерий, это повышает давление. В результате вместо положенного понижения давления во время приступов апноэ и после них оно повышается.Преимущественно повышается нижняя цифра, возможны кризы в течение ночи и затем давление может оставаться повышенным утром и днем.Проблемы с почками повышают давление ночьюЕсли у человека больны почки, например, при нефропатии, возможно повышение давления в вечерние часы или ночью. Это объясняют тем фактом, что ночью в кровь выделяется большое количество ренина. Это гормон, участвующий в регуляции давления, запускающий сложную цепь процессов, которые стимулируют гипертензию.Эти гормоны провоцируют мощный спазм сосудов с задержкой натрия и воды. Особенно часто подобные проблемы могут возникать на фоне диабетической нефропатии.Скачки давления и панические атакиЕсли в организме нарушен баланс между активностью симпатической и парасимпатической нервной системой, возможно развитие панических атак и повышения давления к вечеру или в ночь, порой вплоть до гипертонических кризов. Основной механизм повышения давления в этом случае — интенсивное выделение в кровь большого количества надпочечниковых гормонов.Проявления при подобном состоянии достаточно яркие — человек резко пробуждается, ощущает нехватку воздуха, сильно потеет, ощущает сильное сердцебиение и тревогу, немотивированный страх. Длится подобный приступ до получаса, после его завершения возникает желание опорожнить мочевой пузырь. На следующий день человек ощущает себя разбитым, слабым, снижена работоспособность.