5 главных причин, почему растет давление вечером и ночью
Все причины повышения давления можно разделить на относительно безопасные, связанные с образом жизни и более серьезные, указывающие на проблемы со здоровьем. В нормальных условиях, если человек здоров, артериальное давление к периоду отхода ко сну должно постепенно снижаться. В ночные часы, пока человек спит, оно должно быть низким, поскольку регулируется активностью блуждающего нерва.
Если же в результате различных патологий нарушается регуляция тонуса вегетативной нервной системы, возможны подъемы и даже резкие скачки давления. «Доктор Питер» совместно с терапевтом, эндоскопистом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко разбирались в причинах повышения давления вечером и по ночам часы.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом
Внешние влияния: что повышает давление
Считается, что у гипертоников давление может повышаться к вечеру за счет банального утомления организма, постепенного истощения энергетических ресурсов. Это стимулирует стрессовые реакции — выделение гормонов, усиливающих тонус мышц и активность сердца, что становится причиной повышения давления, дополнительно нагружая сердце. Кроме того, провокаторами повышения давления могут быть определенные внешние воздействия. Это:
Поздний и очень плотный прием пищи.
Прием напитков со стимулирующими компонентами — кофеином, танином.
Эмоциональный стресс, переживания.
Длительное нахождение за компьютером, работа с гаджетами.
Постоянное недосыпание.
Прием определенных лекарств.
Употребление алкоголя.
Все эти провокаторы вполне устранимы, поэтому возможно скорректировать скачки давления, просто изменив свой образ жизни, питание или режим работы.
Влияет ли возраст?
Уже известно, что давление постепенно растет с возрастом, хотя это не обязательный признак старения. Гипертония формируется за счет изменений в стенках артерий — это потеря их эластичности, кальцинирование, образование атеросклеротических бляшек, снижение чувствительности рецепторов к стимулам, гипоксия тканей, изменения веса и гормональные факторы. Все эти влияния могут приводить к повышению давления, включая ночные и вечерние его подъемы.
Особенно типично для возрастной гипертензии повышение уровня верхнего давления. Это связано со стойким спазмом сосудов из-за нарушений в регуляции в системе ренин-альдостерон. Поэтому в вечерние часы уровень давления у пожилых людей особенно остро реагирует на любые стрессы — физические или психоэмоциональные. Последствия такой гипертонии достаточно опасны. Гипертонические кризы могут случиться поздним вечером или даже среди ночи.
Ночное апноэ и храп повышают давление
Повышение уровня давления возможно за счет нарушений сна — синдрома ночного апноэ с остановками дыхания и храпом. В результате подобных расстройств уровень кислорода крови может критически снижаться, причем буквально за минуту. Гипоксию тело воспринимает как стресс, активизируя защитные механизмы. Увеличивается уровень стрессорных гормонов, усиливается работа сердца и спазм артерий, это повышает давление. В результате вместо положенного понижения давления во время приступов апноэ и после них оно повышается.
Преимущественно повышается нижняя цифра, возможны кризы в течение ночи и затем давление может оставаться повышенным утром и днем.
Проблемы с почками повышают давление ночью
Если у человека больны почки, например, при нефропатии, возможно повышение давления в вечерние часы или ночью. Это объясняют тем фактом, что ночью в кровь выделяется большое количество ренина. Это гормон, участвующий в регуляции давления, запускающий сложную цепь процессов, которые стимулируют гипертензию.
Эти гормоны провоцируют мощный спазм сосудов с задержкой натрия и воды. Особенно часто подобные проблемы могут возникать на фоне диабетической нефропатии.
Скачки давления и панические атаки
Если в организме нарушен баланс между активностью симпатической и парасимпатической нервной системой, возможно развитие панических атак и повышения давления к вечеру или в ночь, порой вплоть до гипертонических кризов. Основной механизм повышения давления в этом случае — интенсивное выделение в кровь большого количества надпочечниковых гормонов.
Проявления при подобном состоянии достаточно яркие — человек резко пробуждается, ощущает нехватку воздуха, сильно потеет, ощущает сильное сердцебиение и тревогу, немотивированный страх. Длится подобный приступ до получаса, после его завершения возникает желание опорожнить мочевой пузырь. На следующий день человек ощущает себя разбитым, слабым, снижена работоспособность.
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