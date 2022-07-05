Врач Малиновская: что означает повышенный уровень эритроцитов в крови

С какими нарушениями и заболеваниями это может быть связано. И почему, чтобы привести анализы к норме надо больше гулять на свежем воздухе и пить воды.Результаты анализов расшифровывает врач, он может на основе всех показателей сделать правильные выводы о возможных неполадках в вашем организме. Но всегда хочется заранее понимать, насколько положение серьезно. Возьмем, например, эритроциты. Что означают их завышенные показатели? И на что они влияют?- Эритроциты — клетки, переносящие кислород, — объяснила врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. — В идеальном состоянии они среднего размера, достаточно насыщенные железом, правильной формы двояковогнутого диска.Обычно все параметры эритроцитов, представляющие интерес для врача указаны в общем анализе крови. Самые показательные это — количество эритроцитов в 1 литре крови. Например, при анемии количество снижено вместе с количеством гемоглобина. Еще один параметр — средний объем эритроцита — MCV.- Он снижается при железодефицитной анемии, повышается при анемии, связанной с недостатком витамина В12 или фолиевой кислоты, — объясняет изменения в параметрах врач Малиновская.Эритроциты доставляют кислород, который мы вдыхаем ко всем органам и тканям организма и забирают углекислый газ, который мы потом выдыхаем. Живут эритроциты в организме около четырех месяцев, потом разрушаются.— Система кроветворения поддерживает постоянное количество эритроцитов в кровотоке, — рассказала Ольга Малиновская. — Чаще пациенты сталкиваются со снижением количества эритроцитов — анемией, но есть заболевания и состояния, когда количество эритроцитов увеличивается.ОбезвоживаниеЭто самая частая причина немного повышенных эритроцитов в анализе крови.- Если на улице жарко, вы пришли сдавать кровь натощак и не пили с вечера воды, то с большой вероятностью вы получите слегка завышенные показатели гемоглобина, эритроцитов и гематокрита, — объяснила врач.Сложные внешние условияВрачи наблюдают повышение эритроцитов в крови у жителей высокогорных районов и районов крайнего севера. И это нормальная история, у людей могут быть эритроциты и гемоглобин чуть выше нормы из-за адаптации систем организма к суровым внешним условиям.ПолицитемияСостояние связано с тем, что клетки костного мозга вырабатывают избыточное количество эритроцитов. Также в анализе будут повышены и другие клетки — тромбоциты и лейкоциты. Кровь становится более густой, вязкой, есть вероятность риска появления тромбов, которые способны закупорить сосуды и нарушить кровоснабжение.Увеличение количества эритропоэтинаЭто вещество синтезируется в почках и стимулирует выработку эритроцитов клетками костного мозга.- Организм повышает выработку эритропоэтина, когда считает, что организм живет в условиях недостатка кислорода, чтобы обеспечить большим количеством кислорода все органы и ткани, — объяснила диагност Ольга Малиновская.Часто повышенные эритроциты могут быть у заядлых курильщиков, людей с хроническими обструктивными болезнями легких, с пороками сердца и тех, кто живет в неблагоприятных экологических условиях.Заболевания почекПовышенные эритроциты — частое явление у людей с заболеваниями почек.- Дело в том, что у них есть нарушение кровоснабжения — сужение почечных артерий, опухоли или кисты, сдавливающие сосудистую ножку почки, — уточнила Малиновская.