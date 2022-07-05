3 распространенные привычки незаметно разрушают людям здоровье

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Одной из распространенных привычек, разрушительных для здоровья людей, является пристрастие к продуктам и напиткам, содержащим сахар.Потребление сахара. При избытке сахара в рационе для человека повышается риск столкнуться с болезнями сосудов и сердца – вот почему привычка ежедневно есть сладости и другие сахаросодержащие продукты входит в число незаметно разрушающих здоровье.«Многочисленные исследования доказали, что чрезмерное потребление сахара напрямую связано с повышенным риском инсульта и сердечного приступа», - констатировали в интервью зарубежные врачи Фрэнк Ху, Хичам Скали и Чика Анекве.Малоподвижность. Привычка много сидеть, совершать минимум движений в течение дня способна привести к диабету и болезням сердца. По словам кардиолога Хичама Скали, чем больше человек сидит, тем вероятнее, что в организме произойдет повышение уровня инсулина, способствующего ожирению.Спокойное отношение к жиру на животе. Многие люди совершенно нормально воспринимают свой «пивной» живот и не пытаются с этим как-то бороться – например, не стремятся делать упражнения или корректировать рацион.«Упорное игнорирование висцерального жира на животе разрушает здоровье – согласно последним исследованиям, абдоминальное ожирение сопряжено с риском заболеть диабетом, гипертонией, астмой, деменцией, некоторыми видами рака», - предупредили медики.Причину они видят в том, что жир, присутствующий в животе, продуцирует вещества, активирующие воспаление, затрагивающее внутренние органы.