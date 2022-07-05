Шесть признаков, что у вас повышен уровень сахара в крови

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Сахарный диабет, при котором уровень сахара в крови остаётся высоким, встречается всё чаще. При этом есть несколько симптомов, по которым можно определить, что глюкозы в организме слишком много.По мнению экспертов, существуют шесть характерных признаков повышенного сахара в крови. Проверьте, не замечали ли вы у себя хотя бы один из них.Частые походы в туалетЕсли вы стали часто ходить в туалет, то это может говорить о высоких показателях глюкозы в крови. Связано это с тем, что при повышенном уровне сахара организм пытается от него избавиться через мочу. Жажда. Причем частая жажда, которая не исчезает, даже если вы пьете много воды. Объясняется это тем, что тело из-за частого мочеиспускания лишается жидкости, а сахар в крови вымывает жидкость из тканей.УсталостьЕсли организм становится устойчивым к инсулину, то он не может больше из сахара получать энергию. В результате уровень сахара повышается, а человек чувствует себя утомлённым.Внезапная потеря веса и частое ощущение голодаСвязано это с тем, что организм не может брать энергию из сахара и требует больше пищи в качестве «топлива». При этом организм при крайне высоких показателях глюкозы в крови может даже для получения энергии начать сжигать жир.Покалывание в конечностях и их онемениеИз-за хронически повышенного уровня сахара в крови могут повредиться нервы по всему телу. Такое состояние называется диабетической невропатией. Чаще всего поражаются голени, ступни, руки, кисти. Помимо покалывания и онемения, может возникнуть жжение, снижение чувствительности к температуре или боли, острые боли либо судороги.Частые головные боли и «затуманенное» зрениеВысокий сахар в крови способен привести к деформации и отеку хрусталиков глаз. Из-за этого человек будет видеть нечётко или у него будет двоиться в глазах. Также из-за диабета могут появиться новые аномальные кровеносные сосуды сетчатки или лопнуть уже существующие. В результате тоже возникнут проблемы со зрением.