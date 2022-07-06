Кардиолог Иванов: какие жиры полезны и вредны для сердца

Продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот особенно полезны для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы.В интервью врача-кардиолога Сергея Иванова прозвучало мнение:«Жир все равно должен поступать в организм, он несет очень много функций – энергетическую и другую».Объясняя, какие типы жиров полезны сердцу, кардиолог Иванов заметил: наиболее важными являются источники полиненасыщенных жирных кислот. К этому типу жира относятся, например, известные многим омега-3. Медик сообщил, что эти жиры способствуют снижению в организме уровня «плохого» холестерина, способного накапливаться в артериях, вызывая развитие атеросклероза, гипертонии, проблем с сердцем.«Эти полиненасыщенные жирные кислоты, в первую очередь, содержатся в жирной рыбе, орехах, авокадо, оливковом масле, льняном, кедровом», - уточнил эксперт.Иванов подчеркнул, что полезные сердцу жиры не сводятся только к омега-3. Для хорошего сердечного здоровья важны не столько омега-3, сколько то, в каком соотношении организм получает данный тип жирных кислот с жирными кислотами омега-6 и омега-9.«Важно именно соотношение поступления омега-3, омега-6, омега-9 в организм».Также кардиолог Иванов определил наиболее вредные для сердца жиры. Медик призвал россиян как можно меньше есть майонеза, ведущего к повышению уровня холестерина, а также разных колбас и сосисок. Эксперт резюмировал, что сердечное здоровье начинает страдать, когда в рационе человека присутствует много твердых, насыщенных животных жиров.