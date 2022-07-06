Кардиолог Иванов: какие жиры полезны и вредны для сердца
В интервью врача-кардиолога Сергея Иванова прозвучало мнение:
«Жир все равно должен поступать в организм, он несет очень много функций – энергетическую и другую».
Объясняя, какие типы жиров полезны сердцу, кардиолог Иванов заметил: наиболее важными являются источники полиненасыщенных жирных кислот. К этому типу жира относятся, например, известные многим омега-3. Медик сообщил, что эти жиры способствуют снижению в организме уровня «плохого» холестерина, способного накапливаться в артериях, вызывая развитие атеросклероза, гипертонии, проблем с сердцем.
«Эти полиненасыщенные жирные кислоты, в первую очередь, содержатся в жирной рыбе, орехах, авокадо, оливковом масле, льняном, кедровом», - уточнил эксперт.
Иванов подчеркнул, что полезные сердцу жиры не сводятся только к омега-3. Для хорошего сердечного здоровья важны не столько омега-3, сколько то, в каком соотношении организм получает данный тип жирных кислот с жирными кислотами омега-6 и омега-9.
«Важно именно соотношение поступления омега-3, омега-6, омега-9 в организм».
Также кардиолог Иванов определил наиболее вредные для сердца жиры. Медик призвал россиян как можно меньше есть майонеза, ведущего к повышению уровня холестерина, а также разных колбас и сосисок. Эксперт резюмировал, что сердечное здоровье начинает страдать, когда в рационе человека присутствует много твердых, насыщенных животных жиров.
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