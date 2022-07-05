Названы полезные свойства драконьего фрукта

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Плод лиановидного кактуса Гилоцереуса — драконий фрукт — принято называть по-разному: клубничной грушей, питайей или питахайей. Чем полезен этот фрукт — рассказали эксперты ливанского издания Al Mayadeen.Название драконий фрукт обусловлено внешним видом плода — он ярко-красного цвета и покрыт зелеными чешуйками, поэтому вызывает ассоциации со сказочными драконами. Самый распространенный сорт имеет мякоть белого цвета, однако есть и менее популярные сорта с красной мякотью.Как и многие другие фрукты, драконий фрукт содержит антиоксиданты в большом объеме — в частности, бетазанин, флавоноиды и фенольную кислоту. Эти вещества препятствуют клеточным повреждениям, которые возникают из-за свободных радикалов.Другие полезные качества плодов лиановидного кактуса Гилоцереуса — в них много клетчатки, необходимой для правильной работы кишечника, плюс, они содержат соединения, которые помогают поджелудочной железе вырабатывать инсулин. Как итог — употребление драконьего фрукта способствует нормализации уровня сахара в крови. Кроме того, фрукт содержит пробиотические вещества, полезные для кишечной микрофлоры, а также в целом укрепляет иммунную систему.